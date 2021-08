Am 95. Geburtstag von Tony Bennett hat Lady Gaga das Veröffentlichungsdatum für das zweite gemeinsame Album der beiden angekündigt.

Der legendäre Sänger Tony Bennett feiert am 3. August seinen 95. Geburtstag. An seinem Ehrentag hat Lady Gaga (35) unter anderem bei Instagram bekannt gegeben, dass das neue Projekt der beiden in wenigen Wochen erscheint. Sie sei "begeistert, ankündigen zu können, dass unser neues Album 'Love For Sale' am 1. Oktober veröffentlicht wird".

Am Erscheinungstag von "Cheek To Cheek", dem ersten gemeinsamen Album von Bennett und Lady Gaga, habe der Sänger sie im Jahr 2014 angerufen und gefragt, ob sie eine weitere Platte mit ihm aufnehmen wolle, erklärt die 35-Jährige. Natürlich habe sie die Einladung, zusammen mit Bennett die Lieder von Cole Porter (1891-1964) zu feiern, nicht ausgeschlagen. Zudem veröffentlichten die beiden auch direkt die erste Single "I Get A Kick Out Of You".

Ein Video für Tony

In ihren Instagram Stories rief die Sängerin ihre Fans außerdem dazu auf, ihr Gründe zu schicken, warum sie Bennett lieben. Lady Gaga möchte dann ein Video mit den 95 besten Zusendungen zusammenschneiden und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.