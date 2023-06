Lady Tatiana Mountbatten ist schwanger. Das gab Elizabeth und Philips Großcousine mit einem süßen Social-Media-Post bekannt.

Lady Tatiana Mountbatten (33) ist mit ihrem ersten Kind schwanger. Das gab die Britin am Donnerstag mit einem Post auf Instagram bekannt. Zu zwei Spiegelselfies, die sie in einem figurbetonten schlichten schwarzen Sommerkleid zeigen, schrieb die englischer Pferdesportlerin:

"Ich war eine Zeit lang etwas still hier... ich war damit beschäftigt, meine perfekte Garderobe zu finden und einen kleinen Menschen heranwachsen zu lassen", kommentierte sie ihren deutlich sichtbaren Babybauch.

Hochzeit im Juli 2022

Die Verlobung von Lady Tatiana Mountbatten und dem Unternehmer Alexander "Alick" Dru wurde im Januar 2022 bekannt gegeben. Den Antrag hatte er ihr während eines Urlaubs in Verbier in den Schweizer Alpen gemacht. Das Paar feierte seine Traumhochzeit am 23. Juli 2022 in der Kathedrale von Winchester.

Lady Tatiana Mountbatten ist die Großcousine des verstorbenen früheren Königspaares, Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021).