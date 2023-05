von David Baum 25 Jahre war Marietta Andreae die PR-Sprecherin und Vertraute Karl Lagerfelds. Nun veröffentlicht sie ein Buch voller Anekdoten, Skizzen und Erinnerungen. Und nimmt den 2019 verstorbenen Modestar gegen aktuelle Kritik in Schutz.

Frau Andreae, erinnern Sie sich an Ihr erstes Zusammentreffen mit Karl Lagerfeld?

Natürlich. Das war im Juli 1983 auf seiner ersten Haute Couture-Schau für Chanel. Ich wurde ihm im Anschluss vorgestellt, wir sprachen natürlich Französisch. Dann fragte er mich, warum eigentlich? Ich sei doch Deutsche, so wie er. Das war ihm eigenartig wichtig, denn alle anderen PR-Damen des Unternehmens waren Französinnen, in seiner Heimatstadt wollte er offenbar jemanden haben, der im wahrsten Sinne seine Sprache sprach.