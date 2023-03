Für viele Menschen geht kaum etwas über Internet-Quatsch, um sich die Zeit zu vertreiben. Auf diesen Seiten gelingt das besonders gut.

Wir alle lieben das Internet für seine Vielfalt. Auf zahllosen Seiten im Netz haben Kreativität, Inspiration und Kurzweil das Zepter fest in der Hand. Von Rätselspaß über kunterbunte Optik bis zu herrlicher Sinnlosigkeit ist in den endlosen Weiten des World Wide Web für jede und jeden etwas dabei. Diese Webadressen sagen der Langeweile den Kampf an.

"Sporcle"

Auf der Webseite "Sporcle" sind tausende Quizzes zu verschiedensten Themen versammelt, die teilweise wirklich spannend sind. Zu empfehlen ist etwa ein Quiz, bei dem man 15 Minuten Zeit hat, die 100 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands zu finden.

"ChatGPT"

Inzwischen dürften die meisten Menschen die Künstliche Intelligenz "ChatGPT" kennen, ist sie doch die mit Abstand am schnellsten wachsende Seite im Internet. Noch ist die Implementierung in Microsofts Suchmaschine "Bing" zwar nicht für die breite Masse freigeschaltet, doch dabei handelt es sich nur noch um eine Frage der Zeit. Bis es so weit ist, kann man sich direkt auf der Seite von OpenAI mit dem Chatbot unterhalten.

"GeoGuessr"

Im Spiel "GeoGuessr" kann man Stunden verbringen. Die Webseite setzt die Userin oder den User an einem zufälligen Ort in Google Street View ab. Anhand von Hinweisen wie Straßenschildern, der Flora und Häuserlandschaften muss man dann erraten, um welchen Ort es sich handelt.

"mix.com"

Die Webseite "mix.com" führt einen automatisch zu Artikeln und Webseiten, die dem eigenen Interesse angepasst sind. Von "Wie streichelt man eine Katze richtig" über die neuesten NASA-Erfindungen bis hin zu "Die zwölf gefährlichsten Kreaturen in Texas", kann man Dinge lernen, von denen man zuvor vielleicht gar nicht wusste, dass man sie wissen wollte.

"Quick, Draw!"

"Quick, Draw!" ist ein von Google entwickeltes Browserspiel, bei dem Spielerinnen und Spieler die Aufgabe haben, innerhalb von 20 Sekunden eine Skizze von einem zufällig ausgewählten Objekt oder Subjekt zu zeichnen, den Google dann durch Künstliche Intelligenz errät. Der Nebeneffekt: Googles KI lernt durch die Montagsmalerei immer weiter dazu.

"Google Feud"

Beim Spiel "Google Feud" werden dem Spieler Phrasen im Stil der Autokomplettierung der Suchmaschine vorgegeben, die man vollenden soll, um herauszufinden, ob sie in den Top Ten der Google-Suchen zu diesem Thema sind.

"The Higher Lower Game"

Auch das "The Higher Lower Game" arbeitet mit Google-Suchen: Man bekommt zwei Themen vorgegeben und muss erraten, welches der beiden häufiger gegoogelt wird. Rät man richtig, wird der Begriff mit einem neuen verglichen - und so weiter.

"Staggering Beauty"

Die Webseite "Staggering Beauty" lässt einen Wurm durch Mausbewegungen tanzen. Bis man plötzlich den Warnhinweis im unteren Bildschirmeck versteht: "Contains flashing images". Tanzt der Wurm nämlich immer schneller, schickt man ihn auf eine Art flackernden Stroboskop-LSD-Trip. Welchen Sinn das Ganze hat? Genau. Keinen.

"The Useless Web"

Eine nahezu sinnlose Webseite, von der man aber doch nicht wegkommt: Ein Mausklick und "The Useless Web" führt einen zu einer zufälligen Webseite, die häufig in die Kategorie "unnützer Content" fällt, aber genau das macht sie häufig sehr unterhaltsam.

"The Wiki Game"

Ein weiteres Spiel, bei dem man Stunden verplempern kann: Bei "The Wiki Game" wird einem eine zufällige Wikipedia-Seite als Start und eine andere als Ziel vorgegeben. Man hat dann 120 Sekunden Zeit, von der Startseite aus über Wikipedia-Links zur Zielseite zu gelangen. Teilweise ist das ganz schön schwierig.