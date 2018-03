Lara Croft hat das Nachsehen

Der "Black Panther" streift nun schon seit über einem Monat durch die Kinos dieser Welt, ein Ende der Erfolgsgeschichte ist aber dennoch nicht in Sicht. So konnte sich in den USA selbst der mit Spannung erwartete Reboot der "Tomb Raider"-Reihe mit Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander (29) als Lara Croft nicht gegen den Marvel-Helden durchsetzen. "Black Panther" machte in seiner fünften Woche stolze 27 Millionen Dollar, "Tomb Raider" in seiner ersten "lediglich" 23,5 Millionen Dollar an der Kinokasse, wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet.

Ein weiterer Meilenstein ist angesichts der weltweiten Einspielergebnisse zumindest stark im Bereich des Möglichen: Wie die Seite "Boxoffice Mojo" zeigt, hat sich "Black Panther" bereits auf den 14. Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten vorgekämpft. Dabei ließ er etwa seine Marvel-Kollegen aus "Captain America: Civil War" hinter sich, auch Superagent James Bond aus "Skyfall" und die Recken aus "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" müssen sich hinten anstellen.

Der Vorsprung von "Iron Man" schmilzt zudem rasch, auch "Fast & Furious 8", "Die Schöne und das Biest" sowie Disneys "Die Eiskönigin" befinden sich noch in Schlagdistanz. Damit stehen die Chancen sehr gut, dass "Black Panther" sich einen Platz in der Top 10 sichern kann - als einziger Solo-Superheld der Kinogeschichte überhaupt.