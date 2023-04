von Jochen Siemens Mit 18 gründete er Metallica, die erfolgreichste Metal-Band der Welt, heute ist der Schlagzeuger Lars Ulrich 59 und hat mit der Band das elfte Album "72 Seasons" herausgebracht. Im Gespräch redet er darüber, wie das Alter das Hören von Musik verändert und welche Frage des Lebens Musik beantwortet.

Lars Ulrich, es ist später Nachmittag und wir sprechen am Telefon. Wo sind Sie?

In meinem Haus in San Francisco. Ich habe heute Morgen meinen Sohn zur Schule gebracht, jetzt spreche ich mit ihnen, am Mittag bringe ich den Sohn zum Zahnarzt. Vaterleben. Und wo sind Sie?

In Hamburg, etwa 350 Kilometer von Ihrer Geburtsstadt Gentoffe bei Kopenhagen entfernt. Früher war das der erste ausländische Bahnhof für dänische Interrail-Touristen auf dem Weg nach Süden. Viele von ihnen waren schon in Hamburg betrunken.

(lacht) Da war ich nicht dabei, wir reisten immer über Schweden ins Ausland.