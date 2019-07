Noch ist Daniel Craig (51, "Spectre") James Bond, daran gibt es nichts zu rütteln. Doch ist er auch immer noch 007? Angeblich soll die aus "Captain Marvel" bekannte Schauspielerin Lashana Lynch (31) in "Bond 25" die Rolle der Geheimagentin mit der berühmten Nummer übernehmen. Das will zumindest die "Mail on Sunday" erfahren haben. Aber wie kann das sein?

Mögliche Spoiler voraus

Von den folgenden Zeilen ist nichts offiziell bestätigt, wer sich aber auf keinen Fall spoilern möchte, bevor "Bond 25" am 2. April 2020 in die deutschen Kinos kommt, der sollte hier mit dem Lesen aufhören.

Die britische Sonntagszeitung gibt an, in Erfahrung gebracht zu haben, dass die am Skript mitarbeitende Drehbuchautorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (34) einen unerwarteten Twist in "Bond 25" eingebaut haben soll. Laut einem Insider gebe es eine Szene zu Beginn des Films, in der M sagt: "Kommen Sie rein, 007." Statt Craig betrete allerdings Lynch den Raum. "Bond ist immer noch Bond, aber er wird von dieser atemberaubenden Frau als 007 ersetzt." Lynch soll also angeblich die Agentennummer von Bond beim MI6 übernehmen, der sich zu Beginn der Geschichte in Jamaika zur Ruhe gesetzt haben soll.

Sauer scheint Bond darüber nicht zu sein. Stattdessen soll der alte Charmeur angeblich versuchen, die neue 007 ins Bett zu bekommen - die zumindest anfänglich überhaupt nicht daran interessiert sein soll. Wie sich die Zeiten doch ändern... Das soll sich übrigens auch daran zeigen, dass der Begriff Bond-Girl nicht mehr benutzt werden soll. Die anonyme Quelle, die offenbar aus dem Umfeld der Produktion zu stammen scheint, erklärt: "Uns allen wurde gesagt, dass sie nun Bond-Frauen genannt werden."