Die Talkshow-Komödie "Late Night" ist ein Fest für Fans der vielfach ausgezeichneten britischen Schauspielerin Emma Thompson (60). Beim Filmfest München hatten die Organisatoren den Streifen bereits als Abschlussfilm vorgeführt; ein Jahr zuvor war Thompson dort mit den CineMerit Award ausgezeichnet worden. Regie führte die Golden-Globe-Gewinnerin Nisha Ganatra (45, "Transparent"). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mindy Kaling (40, "Ocean's 8"), die zugleich die andere weibliche Hauptrolle im Film verkörpert. Beide sind US-Amerikanerinnen indischer Abstammung.

Darum geht's in der Talkshow-Komödie

Seit fast 30 Jahren ist Katherine Newbury (Emma Thompson) das vom Publikum verehrte Gesicht der Talkshow "Tonight with Katherine Newbury" - und die erste Frau in diesem Job. Doch hinter den Kulissen ist sie eine überhebliche Egomanin. Als ihr vorgeworfen wird, eine "Frauenhasserin" zu sein, lässt sie spontan die unerfahrene Quereinsteigerin Molly Patel (Mindy Kaling) einstellen - als erste Frau in ihrem Autorenteam. Doch die Quoten brechen unerbittlich ein und Katherine soll durch einen angesagten Comedian ersetzt werden.

Um ihren Kopf zu retten, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihre Late-Night-Show in Rekordzeit aufzupeppen. Dabei erweist sich die zielstrebige und unkonventionelle Molly als echter Glücksgriff. Sie setzt alles daran, ihrer unnahbaren Chefin - von deren Arbeit sie schon seit ihren Kindertagen ein großer Fan ist - ein Update zu verpassen. Doch dann werden der "Tonight"-Server gehackt und Katherines persönliche E-Mails geleakt...

Mindy Kaling als Vorlage

Ähnlich wie Katherine Newbury in "Late Night" gilt auch Schauspielerin, Bestsellerautorin und Produzentin Mindy Kaling als Pionierin in der Unterhaltungsbranche. Sie war die erste Farbige und die erste Frau im Autorenteam der erfolgreichen Sitcom "The Office - Das Büro" (2005-2013). Außerdem erlebte sie das Late-Night-Showgeschäft als Praktikantin bei "Late Night with Conan O'Brien" hinter den Kulissen - wie auch im Film gezeigt, nach wie vor eine Männerdomäne.

Fazit

Jede Szene mit Emma Thompson ist ein Fest, denn die Bösartigkeiten haut die Britin mit einer beeindruckenden Glaubwürdigkeit heraus. Ähnlich direkt ist aber auch Molly: Auf die Frage "Was ist falsch an mir?", erntet Katherine die simple Antwort: "Du bist ein bisschen alt und weiß."

So spritzig die Dialoge in der New-York-Komödie aber auch sein mögen, wenn es um Molly geht, kommen Story und Konflikte an manchen Stellen etwas romantisiert und weichgespült daher. Dennoch entbehren sie sicher nicht eines realen Hintergrunds, denn sowohl Mindy Kaling als auch Nisha Ganatra sind beide US-Amerikanerinnen indischer Abstammung und wissen also, wovon sie erzählen wollen.

"Late Night" startet am 29. August in den deutschen Kinos.