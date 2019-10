Laura Müller (23), die junge Freundin von Michael Wendler (47, "Egal"), wird trotz anders lautender Medienberichte offenbar doch nicht ins Dschungelcamp ziehen. Auf Instagram schreibt das frisch gebackene Reality-Sternchen, dass sich die deutsche Presse derzeit überschlage aufgrund der Meldung. Und stellt klar: "Es gab tatsächlich eine Anfrage der Produktionsfirma ITV, doch habe ich mich entschieden, nicht an dem Format 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' mitzuwirken."

In der öffentlichen Wahrnehmung wäre die Teilnahme an der Reality-Show eigentlich nur der logische nächste Schritt zum TV-Star gewesen. Erste Erfahrung mit der Kameraüberwachung hatte Laura dieses Jahr im "Sommerhaus der Stars" gesammelt. Wendler war bereits 2014 im Camp - offenbar eine schlimme Erfahrung für den Schlagerstar. Auf Instagram stellte er klar: "Meine Laura geht nicht in den Dschungel!". Der Grund: "Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen wie ich sie 2014 erlebt habe. [...] Was wäre ich also für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt!"