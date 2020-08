Laurence Fishburne wird in "Matrix 4" nicht in seiner Rolle als Morpheus zu sehen sein. Der Schauspieler hat nun den Grund dafür verraten.

Die Dreharbeiten zu "Matrix 4" haben bereits vor der Corona-Pandemie begonnen und mussten deswegen auch eine Weile unterbrochen werden. Bisher war nicht klar, ob neben Keanu Reeves (55) als Neo und Carrie-Anne Moss (52) als Trinity auch Laurence Fishburne (59) als Morpheus zurückkehren wird. Doch nun herrscht Gewissheit: Morpheus wird im vierten Teil der Reihe nicht auftauchen. Der Grund dafür ist allerdings kein Terminkonflikt mit anderen Dreharbeiten.

"Ich hoffe, es ist großartig"

"Ich wurde nicht gefragt", sagte Schauspieler Laurence Fishburne US-Medienberichten zufolge in einem Interview mit dem "New York Magazine". "Vielleicht veranlasst mich das dazu, noch ein Stück zu schreiben. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich hoffe, es ist großartig." Der 59-Jährige erklärte zudem, dass Morpheus die Rolle sei, mit der er am meisten in Verbindung gebracht werde, "was großartig ist". Doch es sei nicht die einzige seiner Rollen, die im Gedächtnis bleibe, "was besser ist".

Laurence Fishburne war als Morpheus in "Matrix" (1999), "Matrix Reloaded" (2003) und "Matrix Revolutions" (2003) zu sehen. Der vierte Teil wird derzeit in Berlin gedreht. Neben Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss schlüpfen Jada Pinkett Smith (48) und Lambert Wilson (62) erneut in ihre Rollen als Niobe und Merowinger. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Neil Patrick Harris (47, "How I Met Your Mother"), Priyanka Chopra Jonas (38, "Quantico") und der deutsche Schauspieler Max Riemelt (36, "Die Welle").

"Matrix 4" war für Mai 2021 angekündigt. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie und den damit verbundenen Drehverzögerungen wurde der Kinostart zuletzt auf April 2022 verschoben.