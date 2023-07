In vielen Städten Deutschlands, darunter in Leipzig, Frankfurt und Rostock, sind am Wochenende wieder zehntausende von Menschen auf die Straße gegangen, um für die Rechte sowie die Gleichstellung der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community zu demonstrieren.

CSD: Zehntausende Menschen in neun deutschen Städten unterwegs

Unter dem Motto "Here & Queer" waren in Frankfurt rund 15.000 Teilnehmende dabei, die sich der Parade entlang der Innenstadt bis zum Mainufer in bunten Kostümen anschlossen. In weiteren Städten sah es ähnlich aus. Leipzig zählte 18.000 Teilnehmende, die bei hitzigen Temperaturen unter dem Motto "The future is queer!" durch die Innenstadt wanderten.

Wegen der hohen Temperaturen musste die Route für die Demonstration hier kurzfristig verkürzt werden. Zudem gab es auf halber Strecke für die Teilnehmer kostenloses Wasser. In Rostock hingegen waren die Temperaturen dank Küstennähe ein wenig milder. Hier lautete das Motto "Rostock, kein Ort für Queerfeindlichkeit". Nach der Parade mit 6.500 Teilnehmenden gab es zudem ein buntes Programm am Stadthafen.

Weitere Städte, in denen am Wochenende des 15. und 16. Juli 2023 ebenfalls CSD-Paraden stattfanden, sind Straubing und Bayreuth in Bayern, Leer in Ostfriesland, Pinneberg in Schleswig-Holstein, Mosbach in Baden-Württemberg sowie Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Alle anstehenden Termine im Juli, August, September und Oktober finden Sie hier.

Hass und Gewaltverbrechen gegen queere Menschen nehmen zu

Bei den diesjährigen Feierlichkeiten steht vor allem die Sorge vor der erneuten Einschränkung der Rechte queerer Menschen sowie der Anstieg von Gewalt und Hassverbrechen gegen diese im Fokus. Dafür gingen bereits am vergangenen Wochenende (8. und 9. Juli) in Köln mehr als 1,5 Millionen Menschen auf die Straße – es war der bislang größte CSD in Europa.

