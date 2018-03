Ein Highlight für alle Buch-Fans: Auf der Leipziger Buchmesse werden wieder vier Tage lang - vom 15. bis 18. März - Verlage, Autoren und Leser im Mittelpunkt stehen. Mit dabei sind auch in diesem Jahr viele Stars und Sternchen.

Der deutsche Bestsellerautor Sebastian Fitzek (46) darf in Leipzig nicht fehlen. Mit seinem Psychothriller "Flugangst 7A" konnte er in den vergangenen Monaten wieder große Erfolge feiern. Die Autorin Kirsten Boie (67, "Ein Sommer in Sommerby") wird ebenfalls in Leipzig erwartet, genau wie unter anderem Jan Weiler (50, "Kühn hat Ärger").

Guido Maria Kretschmer ist vor Ort

In Leipzig präsentiert zudem Designer Guido Maria Kretschmer (52) seinen Roman "Das rote Kleid". Sängerin Veronika Fischer (66), die in "Woher Wohin" aus ihrem Leben erzählt, kommt ebenfalls zur Buchmesse. Moderatorin Sonya Kraus (44) stellt ihr Werk "Baustelle Blödmann" vor, Schauspieler Sky du Mont (70) sein Buch "Jung sterben ist auch keine Lösung". Dschungelcamp-Star Natascha Ochsenknecht (53) reist mit ihrem Kinderbuch "Perlinchen - Ich bin anders, na und!" im Gepäck nach Leipzig. Auch Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag (53) soll mit ihrer neuen Autobiografie "Achterbahn" auf der Messe mitmischen.

Praktisch ein Heimspiel hat der Leipziger "Bares für Rares"-Star Fabian Kahl (26), der seine Geschichte in "Der Schatzsucher" aufgeschrieben hat. Alice Schwarzer (75) ist mit "Meine algerische Familie" auf der Buchmesse ebenfalls zu Gast. Neben Politik-Stars wie Gregor Gysi (70), Peer Steinbrück (71) und Joschka Fischer (69) wird auch königlicher Besuch erwartet: Am 17. März besucht Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (44) die Buchmesse.