Große Überraschung für Besucher des Wacken Open Air: Die Asche des verstorbenen Lemmy Kilmister kommt nach Wacken.

Während sich viele Metal-Fans derzeit wegen einer erschwerten Anreise ärgern, haben die Veranstalter mehrere Überraschungen für das Wacken Open Air angekündigt. Im Rahmen des Festivals wird der legendäre Rockmusiker Lemmy Kilmister (1945-2015) von Motörhead eine weitere Ruhestätte in der kleinen norddeutschen Gemeinde Wacken finden.

"Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen"

Man habe für den kommenden Mittwoch "absolute Kracher als Überraschung" vorbereitet, heißt es auf der Homepage des Festivals. "In einer feierlichen Zeremonie unterstützt von [den] Motörhead-Legenden Phil Campbell und Mikkey Dee, findet die Asche von Lemmy ein neues Zuhause in Wacken!" Es werde für Lemmy "eine weitere Ruhestätte beim W:O:A" geben, teilen die Veranstalter auch in einer Pressemitteilung mit. Er solle mit "einem unvergesslichen Akt geehrt werden".

"Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre - wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", wird Veranstalter Thomas Jensen zitiert. "Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen, der seiner Bedeutung für ein ganzes Genre und darüber hinaus gerecht wird." Es habe zwischen dem Festival und Motörhead "immer eine besondere Verbindung" gegeben, erklärt Mitveranstalter Holger Hübner. "Dass seine Reise auch hier endet, wird auf ewig etwas Besonderes bleiben."

Phil Campbell (62) und Mikkey Dee (59) von Motörhead werden anwesend sein. "Wacken bedeutete ein geliebtes Stück Heimat für Lemmy", sagt Manager Todd Singerman. Man freue sich, "dass er hier für immer einen Platz finden wird. Lemmy war ein Freund vieler Menschen und lebte deshalb an vielen Orten in aller Welt. Unser Ziel ist es, ihm überall dort eine ewige Ruhestätte zu geben, wo er zu Hause war [...]."

Zudem soll es am Mittwoch dank eines zusätzlichen Programms erstmals einen vollen Festivaltag geben, wenn sich die Tore um 15:30 Uhr öffnen. Mit dabei sind dann auch die Broilers, Phil Campbell And The Bastard Sons, Ankor und Deine Cousine. Als Höhepunkt am Mittwoch sei die Jubiläumsshow der deutschen Metal-Queen Doro (59) geplant, die jetzt auf der Hauptbühne stattfinden wird. Zu den diesjährigen Headlinern gehören die britischen Heavy-Metal-Legenden von Iron Maiden, Megadeth, Heaven Shall Burn, Helloween und eben auch Doro. Den aktualisierten Zeitplan gibt es auf der Festival-Homepage.

Probleme bei der Anreise

Weniger erfreulich gestaltet sich 2023 allerdings für viele Musikfans die Anreise. Am heutigen Montag haben die Veranstalter diese zeitweilig unterbrochen. Aufgrund starken Regens seien die Campingflächen derzeit großteils nicht befahrbar. Man müsse davon ausgehen, dass nur bis zu einem Viertel der für den Montag geplanten Fahrzeuge auf den Flächen vor Ort untergebracht werden können. Weiter wurde mitgeteilt: "Bitte stoppt eure Anreise und sucht da, wo ihr seid, einen geeigneten Warteplatz, bis wir euch darüber informieren können, dass sich die Situation verbessert hat." Bisher stehe etwa der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion als Ausweichfläche zur Verfügung. Wer sich noch nicht auf dem Weg befand, sollte die Anreise bitte verschieben.

Es könne zudem sein, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht alle geplanten Flächen zur Verfügung stehen werden. Daher die Bitte, näher zusammenzurücken, um die verfügbaren Flächen möglichst gut befüllen zu können. "Derzeit gehen wir davon aus, dass alle ihren Campingplatz beziehen können, aber nicht wie gewünscht, sondern mit Verzögerung", sagten die Veranstalter der "Bild"-Zeitung.