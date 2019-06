Lena Meyer-Landrut (28, "Thank You") hat auf Instagram ein Video geteilt, das sie im Schaffensprozess ihres im April erschienen Albums zeigt - und mitten im Liebeskummer. Lena hatte sich damals gerade von ihrem Freund getrennt, mit dem sie acht Jahre zusammen gewesen war.

Das Video gewährt Einblick in die anstrengende Phase, in der sie ihren Liebeskummer in Musik gewandelt hat. So überkommen sie in einer Szene die Emotionen, als sie mit ihrem Team am Text feilt. Unter Tränen erzählt Lena am Fenster sitzend, dass sie gedacht hätte, diese Liebe sei für immer. An anderer Stelle hofft sie: "Vielleicht trifft man ja nochmal jemanden, wo man das nochmal glaubt..."

In dem Video erzählt Lena, die ihre Beziehung sonst strikt aus der Öffentlichkeit fernhielt, auch von der Erleichterung: "Wenn man es dann durchzieht, dann ist es auch befreiend." Und wie schwer es ihr gefallen sein muss, sich nach acht Jahren zu trennen: "Es tut mir auch richtig leid, weil ich es ja nicht geplant habe."

Der 4-minütige Clip mit dem Namen "L Loves" ist nur die erste Folge, wie in der Bildunterschrift angekündigt wird. Man darf also weitere Einblicke in Lenas ganz private Schaffenswelt erwarten.