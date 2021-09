© getty/Sebastian Reuter/Getty Images for ABOUT YOU

Lena Meyer-Landrut bei der Präsentation ihrer Kollektion am Mittwochabend in Berlin.

Die meisten kennen sie als Sängerin, doch sie ist auch Designerin: Lena Meyer-Landrut hat in Berlin die Kollektion ihres neuen Modelabels "A Lot Less" vorgestellt.

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat die neue Modekollektion ihres eigenen Labels "A lot less" am Mittwochabend in Berlin vorgestellt.

Vorab meldete sich die Künstlerin bei ihren Instagram-Followern: "Wir haben heute unsere allererste Fashionshow ever von 'A Lot Less' und stellen die zweite Kollektion, die Herbst-Winter-Kollektion, vor. Ich bin mega aufgeregt und freue mich total. Ich glaube, es wird superschön."

Lena Meyer-Landrut mag "Diversität auf dem Laufsteg"

Was dann auf dem Laufsteg im Rahmen der "About You"-Fashion Week zu sehen war, ist tragbare Mode aus nachhaltigen Materialien in gedeckten Tönen und Naturfarben mit modischen Schnitten und Kombinationen.

Besonderer Hingucker waren auch die Models. "Diversität auf dem Laufsteg. Wie es einfach immer sein sollte", schwärmte Lena zu einem Clip in ihren Insta-Stories.

Verwendete Quelle: Instagram