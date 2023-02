Stephen Kings Roman "Billy Summers" soll verfilmt werden. Die Hauptrolle eines Profikillers könnte Superstar Leonardo DiCaprio übernehmen.

Kinozuschauer in aller Welt werden Superstar Leonardo DiCaprio (48) möglicherweise erstmals in einer Stephen-King-Verfilmung erleben können. Wie das Branchenmagazin "Deadline" meldet, entwickelt DiCaprios Produktionsfirma Appian Way den im August 2021 erschienenen King-Roman "Billy Summers" als Kinofilm. Für das Drehbuch zeichnen Ed Zwick (70) und Marshall Herskovitz (70) verantwortlich. Die Regie bei der potenziellen Literaturadaption könnte der renommierte Filmemacher J.J. Abrams (56) übernehmen, der ebenfalls mit seiner Produktionsfirma Bad Robot an der Entwicklung des Stoffes beteiligt ist.

Darum geht es in "Billy Summers" von Stephen King

In Stephen Kings (75) Roman tarnt sich der Auftragsmörder Billy Summers als angehender Schriftsteller, um in einer US-amerikanischen Kleinstadt einen letzten, lukrativen Job zu übernehmen. Summers soll einen Berufskollegen töten, bevor dieser einen mächtigen Unterweltboss vor Gericht in die Bredouille bringen kann. Die zynische Hauptfigur beginnt jedoch zunehmend, an seinem Auftraggeber zu zweifeln.

Das Filmstudio Warner Bros. hat sich die Adaptionsrechte an Kings Werk gesichert, wie "Deadline" meldet. Sollten nun alle Beteiligten hinter den Kulissen mit dem fertiggestellten Drehbuch von Zwick und Herskovitz zufrieden sein, würde einem Produktionsbeginn nichts mehr im Wege stehen. Fest steht in dieser Sache allerdings noch nichts und die Adaption hat noch kein grünes Licht zum Drehstart erhalten. Auch übernimmt Superstar DiCaprio nicht in jedem der Projekte seiner Produktionsfirma Appian Way die Hauptrolle. Noch im Laufe dieses Jahres wird DiCaprio an der Seite von Alt-Star Robert De Niro (79) in Martin Scorseses (80) Western-Drama "Killers of the Flower Moon" zu sehen sein.