An diesem Freitag startet "Let's Dance" in seine regulären Ausgaben. Wer hat das Zeug zum Publikumsliebling und wer könnte siegen?

In zwölf Shows kämpfen 14 prominente Kandidaten um den Titel "Dancing Star 2021". An diesem Freitag (5. März) startet "Let's Dance" mit der ersten regulären Ausgabe (20:15 Uhr bei RTL oder via TVNow). Am vergangenen Freitag haben die Stars und Profitänzer zueinander gefunden. Zudem zeigten die Promis ihre ersten Tanzversuche auf dem Parkett. Wie kamen ihre Auftritte bei den Zuschauern und der Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (39), Joachim Llambi (56) und Jorge Gonzalez (53), an? Der große Kandidatencheck.

Wer ist dabei?

Diese Promidamen samt Profitänzer an ihrer Seite treten an: Moderatorin Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42), Ex-Monrose-Mitglied Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29), Sängerin Vanessa Neigert (28) und Alexandru Ionel (26), Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33), Sängerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30), Barack Obamas Halbschwester Auma Obama (61) und Andrzej Cibis (33) und Model Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29).

Folgende Promimänner wollen sich mit ihren Tanzpartnerinnen Runde um Runde weitertanzen: Partyschlagerstar Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29), Fußballstar Rúrik Gíslason (32) und Renata Lusin (33), Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31), Formel-1-Moderator Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32), Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (69) und Christina Luft (30) und Profiboxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25). Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (29) tritt mit Vadim Garbuzov (33) an. Garbuzov darf zum zehnjährigen Jubiläum seines Sieges bei der österreichischen Version von "Let's Dance" mit Alfons Haider (63) erneut mit einem Mann antreten.

Wer hat tänzerisch Chancen auf die vorderen Plätze?

Bevor die Paare zugeteilt wurden, absolvierten die Promis in der ersten Show und in kleinen Gruppen ihre ersten Tänze. Am meisten Punkte sahnte am Ende Valentina Pahde ab (21 Zähler), Rúrik Gíslason kam immerhin auf 18 Punkte, gefolgt von Nicolas Puschmann und Simon Zachenhuber (beide 16 Punkte). Joachim Llambi hat im Interview mit RTL den drei Kandidaten "ein Faible fürs Tanzen und ein Gefühl für die Musik" nach Tanz eins bescheinigt. Weiter hinten sieht der Juror eher die "älteren Herren" wie Jan Hofer, Mickie Krause oder Kai Ebel. Wer wird am Ende Nachfolger oder Nachfolgerin von "Dancing Star" 2020 Lili Paul-Roncalli (22)?

Wer wird zum Publikumsliebling?

In puncto Beliebtheit bei den Zuschauern hat sich bereits ein Teilnehmer in den Vordergrund getanzt. Die "Wildcard", die ein Ausscheiden in der ersten regulären Show verhindert, hat Rúrik Gislason in der Kennenlernshow ergattert. Die Zuschauer entschieden sich per Voting für den Fußballer und schwärmten in den sozialen Medien: "Rúrik Gislason ist ein mega hübscher Mann" oder "Meine Herren, ist das ein Typ!". Der Isländer hat also offenbar die Herzen zahlreicher Menschen bereits im Sturm erobert.

Auch Tanzpartnerin Renata Lusin (33) konnte ihre Begeisterung über ihren neuen Tanzpartner nicht verbergen. Ebenso könnten Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit ihrer Premiere als Männerpaar für Begeisterung bei den Zuschauern sorgen. Ebenfalls Potential für den diesjährigen Publikumsliebling hat Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer, der durch seinen jahrelangen TV-Job und seine neugewonnene Social-Media-Präsenz eine breite Fangemeinde hat.

Was wird in Show eins getanzt?

Folgende Tänze stehen in Show eins auf dem Programm: Ilse DeLange tanzt mit Evgeny Vinokurov den Wiener Walzer, Valentina Pahde mit Valentin Lusin einen Tango, Auma Obama mit Andrzej Cibis einen Langsamen Walzer, Vanessa Neigert mit Alexandru Ionel eine Salsa, Kim Riekenberg mit Pasha Zvychaynyy einen Langsamen Walzer, Lola Weippert mit Christian Polanc einen Quickstep und Senna Gammour mit Robert Beitsch einen Tango.

Jan Hofer und Christina Luft, Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov sowie Mickie Krause und Malika Dzumaev tanzen Cha Cha Cha, Erol Sander und Marta Arndt einen Tango, Simon Zachenhuber und Patricija Belousova den Wiener Walzer, Kai Ebel und Kathrin Menzinger den Quickstep und Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen Salsa.