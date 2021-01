Geht RTL schon in wenigen Wochen neue Wege? Einem Medienbericht zufolge plant der Sender einen "Let's Dance"-Ableger mit Promikindern.

Es wäre eine kleine Revolution der Kleinen: Wie "Bild am Sonntag" meldet, plant der Sender RTL eine neue Variante seiner beliebten Tanzshow "Let's Dance". Das habe man aus Produktionskreisen erfahren. Dem Bericht zufolge soll noch in diesem Frühjahr eine Mini-Staffel von vier Folgen ausgestrahlt werden, in der Promikinder im Alter von acht bis elf Jahren ihre Künste zum Besten geben. Fünf oder sechs Nachwuchsstars sollen an den Dreharbeiten teilnehmen, die bereits Ende März starten sollen.

Ansonsten soll die Show im gewohnten "Let's Dance"-Gewand daherkommen, die Kleinen trainieren also auch an der Seite von Profitänzern Standardtänze wie Tango oder Discofox ein und präsentieren diese dann dem TV-Publikum. Auch in den USA gab es solch einen Ableger im Jahr 2018 bereits. Bei "Dancing with the Stars: Juniors" nahmen unter anderem der Sohn des Soulsängers Stevie Wonder (70) und die Tochter der Basketball-Legende Scottie Pippen (55) daran teil.