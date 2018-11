Im Jahr 2019 gibt es mehr "Let's Dance"! Die RTL-Tanzshow kehrt nicht nur mit der 12. Staffel auf die TV-Bildschirme zurück. Es wird zudem eine Live-Tour durch Deutschland geben. "Die bekannte Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi wird jeden Abend live ihr Urteil fällen", heißt es auf "RTL.de". Sowohl die Profitänzer als auch "viele weitere bekannte Promis" werden auf der Bühne zu sehen sein. Daniel Hartwich (40) moderiert die Show.

In welchen Städten wird getanzt?

Welche Promis bei den Shows in ganz Deutschland dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Es ist die Rede von großen Konzertarenen in 15 deutschen Städten. Ab Mittwoch, den 21. November, gehen die Tickets in den exklusiven Pre-Sale. Ab 23. November sind sie dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Tänzer Robert Beitsch (26) veröffentlichte auf seinem Instagram-Account die Tourdaten. Demnach finden die Shows allesamt im November 2019 statt. Dort sind unter anderem Dortmund, Kiel, Düsseldorf, Leipzig, Berlin, Oberhausen, Hamburg, Köln, Frankfurt und München aufgelistet.