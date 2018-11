Die Jury-Stars Motsi Mabuse (37), Jorge González (51), Joachim Llambi (54) und Moderator Daniel Hartwich (40) sind im kommenden Jahr nicht nur Teil der 12. Staffel der erfolgreichen Tanzshow "Let's Dance" (RTL). Mit einer Live-Show werden sie zusammen mit den beliebtesten Profitänzern und vielen Promis die Bühnen der großen Konzertarenen in 15 deutschen Städten erobern. Tickets gibt es ab dem morgigen Mittwoch (21.11.) im exklusiven Pre-Sale bei Eventim.de und ab Freitag dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

So erfreulich diese Nachricht auch ist, aufmerksamen Fans der Sendung, in der sich Profitänzer-Promi-Pärchen den erfahrenen Augen der Jury stellen, wird nicht entgangen sein, dass ein Name in dieser Ankündigung fehlt: der von Neu-Moderatorin (seit Staffel 11) Victoria Swarovski (25). Ist sie nur auf der Live-Tour nicht dabei oder vielleicht sogar ganz raus? "Ob sie bei der 'Let's Dance'-Tour dabei sein wird, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren", lässt der Sender RTL auf Nachfrage von spot on news die Personalie noch offen. Doch das ist nur die eine Seite.

Das bestätigt der Sender für die TV-Show

Denn es gibt auch eine erfreuliche Bestätigung: Entgegen anders lautender Meldungen bleibt beim Moderatoren-Duo der TV-Tanzshow "Let's Dance" (RTL) alles beim Alten. "Victoria Swarovski wird gemeinsam mit Daniel Hartwich auch die nächste Staffel von 'Let's Dance' bei RTL moderieren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr", bestätigte der Sender ebenfalls auf Nachfrage der Münchner Nachrichtenagentur. Die Österreicherin wird also im Frühjahr 2019 in der TV-Show sicher wieder mit von der Partie sein.