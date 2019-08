Bei "Let's Dance" bahnt sich eine faustdicke Überraschung an! Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Oana Nechiti (31) Jurorin Motsi Mabuse (38) in der Jury ersetzen - allerdings nur auf der anstehenden Live-Tournee und auch nur bei zwei Terminen. Dort wird die 31-Jährige dann gemeinsam mit Jorge González (52) und Joachim Llambi (55) live am Rande der Bühne das Urteil fällen. Dass sie Mabuse überhaupt vertreten muss, liegt am britischen Fernsehen.

In Großbritannien wird "Let's Dance" unter dem Titel "Strictly Come Dancing" von der BBC produziert. Wie in Deutschland sind die Tanz-Sendungen live und da Mabuse neuerdings auch in jener Jury sitzt, kann sie bei zwei der 17 "Let's Dance"-Terminen nicht dabei sein. Nechiti springt für sie ein. Von 2013 bis 2018 trat sie insgesamt sechsmal als Profi-Tänzerin in der Show an und auch im Christmas-Special im Jahr 2013 war sie dabei. 2018 hatte Nechiti ihren Abschied aus der TV-Show bekannt gegeben.