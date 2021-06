Bei "Let's Dance" steht ein Abschied bevor: Profitänzer Robert Beitsch wird das Format verlassen. Das sagt er zu seinem Fortgang.

Robert Beitsch (29) wird nicht mehr länger als Profitänzer bei "Let's Dance" zu sehen sein. "Wir haben alle nur dieses eine Leben und manchmal fühlt man, dass ein Kapitel zu Ende geht", erklärt er zu seinem Abschied von der RTL-Show. Er werde sich nächstes Jahr "in was neues stürzen". Ein letztes Mal wird er dieses Jahr jedoch noch auf die "Let's Dance"-Bühne treten: Bei der großen Profi-Challenge an diesem Freitag (20:15 Uhr bei RTL, auch via TVNow) wird er mit Oxana Lebedew und Katharina Lebedew tanzen.

2016 trat Beitsch zum ersten Mal bei "Let's Dance" an. Mit Sängerin Sarah Engels (28) belegte er den zweiten Platz. Zu seinen Promi-Tanzpartnerinnen zählten auch Susi Kentikian (33), Jessica Paszka (31), Ulrike Frank (52) und Steffi Jones (48). 2021 trat er mit Senna Gammour (41) an, die beiden mussten sich bereits als drittes Paar verabschieden.