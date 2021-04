Ilse DeLange pausierte mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov am vergangenen Freitag in der "Let's Dance"-Ausgabe.

Aufgrund einer Verletzung musste Ilse DeLange am vergangenen Freitag auf ihren "Let's Dance"-Einsatz verzichten. Wie geht es der Sängerin?

Die Sängerin Ilse DeLange (43) hat in einer Videobotschaft den "Let's Dance"-Fans ein Update zu ihrer Verletzung gegeben. In der siebten Ausgabe der RTL-Tanzshow (23. April, auch via TVNow) musste sie aufgrund starker Schmerzen im rechten Fuß aussetzen. Nach einem Scan ihres Fußes sei die gute Nachricht, dass kein Knochen gebrochen sei, erklärte DeLange in ihrer Botschaft. "Das ist sehr positiv, aber das bedeutet nicht, dass es nicht wehtut."

Den Fuß muss die Sängerin nun einige Tage schonen. Laut RTL wird sie deshalb an diesem Sonntag nicht wie gewöhnlich ins Training für die kommende Ausgabe einsteigen. Wann ein Einsatz wieder möglich ist, "ist abhängig davon, wie sich mein Fuß dann anfühlt und ob ich ihn wieder belasten kann", sagte DeLange. Noch hofft die Sängerin also, dass sie am kommenden Freitag (30. April) mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30) wieder über das Parkett wirbeln kann.

Zittern mussten am vergangenen Freitag Lola Weippert (25) und erneut Jan Hofer (69). Am Ende traf es den ehemaligen "Tagesschau"-Sprecher. In Show acht steht für die Kandidaten der Discofox-Marathon an. Der ausgeschiedene Mickie Krause (50) wird dafür die Songs zum Besten geben.