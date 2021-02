RTL hat bekanntgegeben, dass es eine Kids-Version der Tanzshow "Let's Dance" plant. Der Sender hat damit einen Medienbericht bestätigt.

Die Tanzshow "Let's Dance" geht Ende Februar in eine neue Runde (ab 26. Februar bei RTL, auch via TVNow). Jetzt hat RTL verkündet, dass derzeit auch eine Kids-Version des Erfolgsformates entwickelt wird. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über die neue Variante der Show berichtet. "Das Format ist tatsächlich in einer frühen Entwicklungsphase", reagierte der Sender am Sonntagabend (31. Januar) auf den Bericht. Weitere Infos über die neue Version gab RTL nicht preis. Alle weiteren offiziellen Details würden zu gegebener Zeit folgen, heißt es in dem Statement.

"Bild am Sonntag" zufolge soll eine Mini-Staffel von vier Folgen ausgestrahlt werden, an der Promikinder im Alter von acht bis elf Jahren teilnehmen. Fünf oder sechs Nachwuchsstars sollen an den Dreharbeiten teilnehmen, die bereits Ende März starten sollen. Ansonsten soll die Show im gewohnten "Let's Dance"-Gewand daherkommen, die Kleinen trainieren also auch an der Seite von Profitänzern Standardtänze ein und präsentieren diese dann dem TV-Publikum. Auch in den USA gab es solch einen Ableger im Jahr 2018.

Ab 26. Februar 2021 dürfen aber zunächst erstmal die Großen ran. An Discofox und Co. heranwagen werden sich unter anderem der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (69), die frühere Monrose-Sängerin Senna Gammour (41), Auma Obama (61), Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Vanessa Neigert (28), Sängerin Ilse DeLange (43) oder Partyschlagerstar Mickie Krause (50).