Das Wichtigste vorweg: In der siebten Liveshow hat sich niemand verletzt. Diesmal galt es für die acht verbliebenen "Let's Dance"-Promis, Tänze zu berühmten TV-Melodien abzuliefern. Das gelang vor allem Barbara Meier (31) und Judith Williams (45) in den Augen der Jury sehr gut. Williams sorgte laut Joachim Llambi (53) neben dem "besten Tanz des Abends" außerdem noch für ein weiteres Highlight. Die "Höhle der Löwen"-Jurorin gab eine Kostprobe ihres Operetten-Gesangs zum Besten. Enttäuschend hingegen verlief der Abend für YouTube-Star Roman Lochmann (18). Dank Llambi gab es zudem einen Aufreger.

Den Auftakt machte Schauspielerin Julia Dietze (37) mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (37). Das Paar tanzte einen Jive zu "Do You Love Me" von The Contours aus dem Film "Dirty Dancing". Juror Jorge Gonzáles urteilte: "Mir hat es sehr gut gefallen." Aber "die Energie war nicht konstant bis zum Ende". Dem konnte sich Chef-Juror Joachim Llambi nicht anschließen: "Hast du die Kontaktlinsen nicht drin?", fauchte er in Richtung Gonzales, den er in seinem Outfit als "Rambo für Arme" bezeichnete. "Ich fand den Mittelteil so stark wie den Anfang und das Ende. Ich weiß nicht, was mein kubanischer Freund da gesehen hat?" Motsi Mabuse (37) ergänzte: "Für unsere Show fand ich das einen super Start". Am Ende reichte es für gute 25 Punkte. Trotzdem zählte das Paar zu den Zitterkandidaten, schaffte es schließlich aber trotzdem verdient eine Runde weiter.

Romans Tango ohne Feuer

Für Roman Lochmann und Katja Kalugina (25) nahm der Abend kein so gutes Ende. Ihr Tango zu "La Cumparsita" von Carlos Gardel aus dem Film "Manche mögen's heiß" fand bei der Jury nur bedingt Anklang. Motsi: "Ich muss sagen, es waren ein paar gute Momente, aber es gab auch ein paar Aussetzer." Die Leistung sei nicht komplett durchgehend gut gewesen. Jorge fand den Tanz "sehr unterhaltsam" hielt sich sonst mit Lob aber auch zurück. Llambi kritisierte: "Die Fußarbeit war nicht schön. Geführt hast du mit den Armen statt mit dem Körper. Haltung sah manchmal nicht schön aus." Das Problem sei folgendes gewesen: "Es ist ein heißer Tanz, aber hier haben weder der Jorge, noch das Parkett oder sonstwas gebrannt." Von der Jury gab es insgesamt nur 17 Punkte. Vom Publikum gab es da wohl nicht allzu viel mehr. Für Roman hieß es: runter vom Parkett.

Llambi verweigert das Urteil

"GZSZ"-Star Iris Mareike Steen (26) kassierte an diesem Abend das härteste Urteil. Als sie mit Partner Christian Polanc (39) eine Rumba zu "Another Love" von Tom Odell aus der "Telekom"-Werbung tanzte, verweigerte Llambi im Anschluss seine Kritik. Genervt davon, dass die Schauspielerin immer wieder dieselben Fehler mache, verzichtete er auf sein Urteil. Er ließ lediglich wissen, dass vor ihr viele gute Tänzer ausgeschieden seien, aber sie werde "auch heute nicht ausscheiden, davon bin ich überzeugt", so Llambi. Sie habe einfach zu viele Fans da draußen. Jorge und Motsi waren ebenfalls wenig angetan von Mareikes Leistung. Und Llambi sollte am Ende recht behalten - für die 26-Jährige reichte es trotz magerer zwölf Jury-Punkte zum Einzug in die nächste Runde.

Comedian Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31) sorgten bei ihrer Salsa zu "Cuban Pete" aus dem Film "Die Maske" hingegen für gute Stimmung. "Hier hast du eine grandiose Show gemacht, wie immer", applaudierte Jorge. "Aber mir hat die Salsa gefehlt", kritisierte er auch. Von diesem Urteil zeigte sich Llambi erneut verwundert: "Jorge, wir sind einer Meinung", sagte er ungläubig. "Ich fühlte mich super unterhalten, aber es wurde nicht getanzt. So wird 'Let's Dance' ad absurdum geführt." Motsi fügte hinzu: "Ich habe gelacht, vom Anfang bis zum Ende. Es war unterhaltsam." Trotzdem gab es insgesamt nur 18 Zähler. "Das ist sehr schade", zeigte sich Lück enttäuscht.

"Das war großes Kino"

Ganz anders lief es hingegen für die eigentlich schon ausgeschiedene Barbara Meier (31), die nach der Verletzung von Jimi Blue Ochsenknecht (26) bereits in der vergangenen Woche eine neue Chance bekam. Mit ihrem Tanzpartner Sergiu Luca (35) legte sie einen langsamen Walzer zu "My Love" von Sia aus dem Film "Twilight" aufs Parkett. "Das war echt große klasse. Sehr, sehr, sehr, sehr schön. Bei dir sieht das alles immer sehr elegant aus, weil du so eine tolle Körperspannung hast. Das war großes Kino. Der schönste Tanz bis jetzt", jubelte Motsi Mabuse und gab die Höchstpunktzahl zehn. Von Jorge und Llambi gab es ähnlich viel Lob, aber viel wichtiger: genauso viele Punkte. Ein perfekter Abend für das Model.

Bela Klentze (29) durfte am Freitagabend wieder mit Oana Nechiti (30) über das Parkett schweben. Die Profitänzerin war letzte Woche verletzt. Davon sah man allerdings nichts mehr. Der Paso Doble zu "Heavy Cross" von Gossip aus der "Dior"-Werbung sorgte bei Motsi für das ein oder andere "Wow". Bela habe alles, was man brauche, um hier zu gewinnen. "Aber bitte schmeiß deine Angst weg", so die Jurorin. 23 Punkte gab es am Ende. Eine solide Leistung, die das Paar in die nächste Runde brachte.

Thomas Hermanns (55) war bisher der Promi mit den meisten Punkten. Mit seiner Tanzpartnerin Regina Luca (29) konnte er an die Leistungen der letzten Wochen allerdings nicht anknüpfen. Ihr Contemporary zu "The Winner Takes It All" von ABBA aus dem Film "Mamma Mia" wurde von der Jury zwar für die "Story" gelobt. Tänzerisch habe man allerdings zu wenig gesehen, waren sich alle drei Juroren einig. Mit 22 Punkten reihte sich Hermanns ins Mittelmaß ein.

Judith Williams zeigt ihre Operetten-Qualitäten

Ganz im Gegensatz zu Judith Williams. Ihr Paso Doble mit Erich Klann (31) zu "Habanera" von Georges Bizet aus dem Film "Carmen" sorgte bei Jorge und Motsi für Standing Ovations. Vor allem, dass Williams, eine ausgebildete Opernsängerin, zu Beginn live sang, sorgte für große Begeisterung im Saal. "Die Liebe ist ein wilder Vogel und du warst so wild und so gut", urteilte Jorge und fügte an: "Mir hat es sehr gut gefallen." Motsi fehlten fast die Worte: "Waaahnsinn, Judith. Das war die Judith-Show." Joachim Llambi konnte seine Begeisterung besser in Worte fassen: "Ich habe eben zehn Punkte an Barbara Meier verdient gegeben. Aber du bekommst auch zehn Punkte, weil das war heute Abend der beste Tanz."

Dass es am Ende der Show auch noch zwei Vierer-Teamtänze gab, bei denen die Jurypunkte für das gesamte Team zu den Einzelpunkten der jeweiligen Promis hinzuaddiert wurden, war geschenkt. Denn das Endergebnis wurde dadurch nicht mehr gravierend beeinflusst. In der nächsten Woche schwingen die Promis ihr Tanzbein zu Discofox. Roman Lochmann wird dann mit seinem Bruder Heiko, der ebenfalls bereits ausgeschieden ist, im Publikum mitwippen können.

