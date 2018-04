Schon vor der neuen Folge von "Let's Dance" wurde bekannt, dass Barbara Meier (31) wegen des Todes ihrer Großmutter aussetzen wird und erst in der kommenden Woche wieder dabei sein will. Im Gegensatz zu dem Model ist für Chakall (45) allerdings komplett Schluss, denn für ihn verlief das "90er Jahre Special" nicht sonderlich erfolgreich. Sehr viel spannender war da schon Julia Dietzes (37) Auftritt, bei dem sogar ein Feuer im Studio auszubrechen drohte.

Viel besser konnte es nicht werden, oder?

Gleich zu Beginn der Show fuhr RTL dicke Geschütze auf: Die Show eröffnete Weltstar Kylie Minogue (49), die passend zum Thema der Sendung ihren Song "Dancing" von ihrem neuen Album "Golden" performte. Minogue lobte die Stimmung im Studio, die geradezu "elektrisch" sei und eroberte das Herz von Moderatorin Victoria Swarovski (24), für die die Sängerin sowieso die "einmaligste von der Welt" sei.

"Ich komm' mir so krass unsexy vor, wenn ich da zwischen deinen Beinen hänge", überlegte Julia Dietze noch während der Trainings-Sessions. Was sie mit Massimo Sinató (37) dann aber zu "Bailamos" von Enrique Iglesias aufs Parkett zauberte, kann durchaus als echt heiß bezeichnet werden - und das nicht nur wegen eines brennenden Requisits, das im Hintergrund gelöscht werden musste. Juror Joachim Llambi (53) fand ebenso, dass die Bewegungen Dietzes "sehr weiblich" waren. Sie habe mit ihrem "Körper Akzente gesetzt". Sehr gute 24 Punkte!

Eine schwierige Aufgabe bekamen Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39). Die "GZSZ"-Schauspielerin sollte mit ihrem Partner einen Tango zu "Go West" von den Pet Shop Boys tanzen. "Ein bisschen freier" sei Steens Auftritt gewesen, urteilte Jurorin Motsi Mabuse (37). "Du warst mir noch so wackelig hier oben", warf ihr Kollege Jorge González (50) ein. Doch auch er erklärte, dass die Schauspielerin auf einem guten Weg sei. Damit erreichte sie ihren bisherigen Rekord von 17 Punkten.

Für ein echtes Überraschungs-Highlight sorgte im Anschluss Thomas Hermanns (55) mit einer Rumba zu "Save The Best For Last" von Vanessa Williams. Mabuse zeigte sich begeistert von der Fußtechnik des Moderators und Llambi schwärmte geradezu, dass man Hermanns ganz nach dem Motto des Songs als Letztes hätte tanzen lassen sollen. Eine kleine Sensation: Der für gewöhnlich sehr kritische Llambi vergab 10 Punkte und damit sogar mehr als seine beiden Kollegen. Grandiose 28 Zähler!

Ochsenknecht sorgt für "Knallbumm"

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30) sorgten ebenfalls für Magie. "Von Anfang an warst du der David Copperfield des Tangos", meinte González. Ochsenknechts Tango zu "Insomnia" von Faithless war allerdings alles andere als nur eine stumpfe Illusion. Auch Llambi sah das "Knallbumm" in dem Auftritt, was dem Schauspieler schließlich ebenfalls zu 28 Punkten verhalf - darunter jeweils zehn Zähler von Mabuse und González.

Judith Williams (45) zeigte sich in Sektlaune. Die "Höhle der Löwen"-Investorin präsentierte einen Quickstep zu "All That She Wants" von Ace Of Base - laut ihrem Partner Erich Klann (30) "der Champagner unter den Standardtänzen". Von dieser fast von beschwipsten Stimmung ließ sich auch die Jury anstecken, die 25 Punkte vergab.

Nach dem Ausscheiden seines Bruders Heiko (18) in der vergangenen Folge, ist Roman Lochmann (18) der letzte verbliebene "Lochi" im Wettbewerb. Seinem Contemporary zu "As Long As You Love Me" sah man durchaus an, dass er die Familienfahne hochhalten wollte. "Nach den ersten 30 Sekunden war ich aus die Maus. Ich war vorbei", fantasierte Mabuse und urteilte: "Das war deine große Bumm!" Der YouTuber durfte sich wie zuvor Ochsenknecht und Hermanns über 28 Punkte freuen.

Tanz-Sorgenkind Chakall (45) und Marta Arndt (28) präsentierten einen Wiener Walzer zu Bryan Adams' "Have You Ever Really Loved A Woman". "Es war besser, aber nicht großartig", erklärte Llambi und auch laut Mabuse habe der TV-Koch schon sehr viel besser getanzt als in den vergangenen Ausgaben. Zwar gab es schließlich nur 12 Punkte, doch das waren schon deutlich mehr, als die 7 Zähler vom letzten Mal.

Das Herz der Jury konnten sie nicht ganz stehlen

Im "90er Jahre Special" darf "Alles nur geklaut" natürlich nicht fehlen. Entsprechend entschieden sich Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31) für einen Jive zu dem Prinzen-Song. González habe ein "sehr gute Rhythmusgefühl" bei ihr bemerkt und sie habe ihn und Mabuse mit ihrer Leistung durchaus überrascht. Dafür gab es sehr ordentliche 24 Punkte.

"Was willst du fühlen in dem Moment", fragte Oana Nechiti (30) "Alles was zählt"-Schauspieler Bela Klentze (29) im Training, denn genau das war bisher das Problem des Paares. Am Freitag konnten die beiden aufatmen, nachdem González die Rumba zu "You" von Ten Sharp unter anderem mit einem "Heute hast du deine Gefühle transportiert" beurteilt hatte. Trotzdem müsse Klentze noch mehr von seiner Partnerin annehmen, die laut Mabuse eine "emotionale Bombe" sei. 20 Punkte!

Trotz einer leichten Verletzung am Rücken von Ekaterina Leonova (30) während des Trainings schaffte sie es mit Moderator Ingolf Lück (59) einen mitreißenden Contemporary zu Falcos "Out Of The Dark" aufzuführen. Lück habe den verstorbenen Musiker gekannt. Falco sei für ihn ein "unfassbar wunderbarer Mensch" gewesen, was es für den Moderator heute sehr schwierig gemacht habe. Für Llambi war "das Thema gut umgesetzt, ihr hattet aber ein paar Rechtschreibfehler drin." Trotzdem habe ihn der Tanz "sehr berührt". Entsprechend gab es auch 23 Punkte.

Vor der Entscheidung stand das bei "Let's Dance" etablierte "Boys vs. Girls"-Battle an. In dieser Staffel sollten die Mädels zu "Ich find dich scheiße" tanzen, während die Jungs zu Shaggys "Boombastic" die Hüften schwingen sollten. Dieses Mal ging der Geschlechterkampf knapp zu Gunsten der Girls aus. Zu guter Letzt musste mit Chakall nach Heiko Lochmann, Tina Ruland (51) und Jessica Paszka (27) ein weiterer Promitänzer die Show verlassen.

