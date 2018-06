Die drei Final-Paare der RTL-Show "Let's Dance" stehen fest: Ingolf Lück (60), Barbara Meier (31) und Judith Williams (45) kämpfen am Freitag (20:15 Uhr) mit ihren Tanzpartnern um den Titel "Dancing Star 2018". "Die Höhle der Löwen"-Investorin meldete sich via Instagram bei ihren Fans. Zu einem Video schrieb sie: "Wir sind total aus dem Häuschen! WIR SIND IM FINALE! Unfassbar! Wir können es noch gar nicht glauben! Jetzt ist das Ziel zum Greifen nah! Wir wollen unbedingt für euch den Sieg holen! Danke für eure unglaublich tolle Unterstützung!" Ein ganz besonderer Dank galt dann noch einer ehemaligen Kandidatin.

"That's what friends are for"

In dem Video, das Judith Williams offenbar kurz nach der Show aufgenommen hat, ist auch "GZSZ"-Star Iris Mareike Steen (26) zu sehen. Arm in Arm stehen die beiden Damen da und strahlen in die Kamera. "Iris hat mir heute Abend so viel Selbstvertrauen gegeben. Du bist heute Abend mein Glücksengel, mein Schatz", bedankt sich Judith Williams. Und Steen? Die ist "so glücklich", dass Williams im Finale steht. Sie habe alles gegeben: Daumen gedrückt, Anrufe, SMS...

Judith Williams ist vom Einsatz ihrer ehemaligen " Let's Dance"-Konkurrentin sichtlich gerührt. Dass die Schauspielerin beim Halbfinale dabei war, um sie seelisch und moralisch zu unterstützen, bedeute ihr alles. "That's what friends are for", schwärmt Williams und fällt der 26-Jährigen um den Hals. Nicht nur bei Steen bedankt sich die Löwin, sondern auch bei ihren Fans: "Herzlichen Dank für eure Treue, es bedeutet uns wirklich alles!"

