Nicht etwa Robert Downey Jr. (53), Dwayne "The Rock" Johnson (46) oder Jennifer Lawrence (28) standen im abgelaufenen Jahr für klingelnde Kinokassen. In Anbetracht der Film-Umsätze von 2018 steht eine junge Frau ganz oben, die wohl die wenigsten in dieser Hinsicht auf dem Schirm hatten. Die guyanisch-britische Schauspielerin Letitia Wright (25) stach sie alle aus, wie sie bei Twitter selbst stolz teilte.

Zu der Tabelle der Seite "Fandango" schrieb sie augenzwinkernd: "Super, super. Überweist die Summe einfach auf mein Bankkonto." Dann wäre sie auf einen Schlag Milliardärin, denn die vier Filme, in denen sie 2018 mitwirkte, erwirtschafteten unschlagbare 1,55 Milliarden US-Dollar. Da wären immerhin die Marvel-Streifen "Avengers: Infinity War" und "Black Panther" sowie der Spielberg-Blockbuster "Ready Player One" und der Thriller "The Commuter".

Das ist die restliche Top 5

Folgerichtig tummeln sich alle Stars, die sowohl in "Black Panther" als auch "Infinity War" mitwirkten, mit 1,38 Milliarden Dollar auf dem zweiten Rang - etwa Chadwick Boseman (41), Danai Gurira (40) oder Sebastian Stan (36). Auf Platz drei findet sich Hollywood-Allzweckwaffe Samuel L. Jackson (70, 1,29 Milliarden Dollar) ein, der neben "Avengers" noch im Hit "Die Unglaublichen 2" mitwirkte.

Knapp dahinter landeten - wie könnte es anders sein - die Marvel-Kollegen Chris Pratt (39, 1,1 Milliarden Dollar) und Josh Brolin (50, 1,0 Milliarden Dollar). Pratt hatte neben "Infinity War" noch mit "Jurassic World: Das gefallene Königreich" einen Hit an den Kinokassen, Brolin konnte noch mit "Deadpool 2" sowie "Sicario 2" auftrumpfen.