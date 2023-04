Letizia von Spanien weiß, wie Frühlingsmode geht. Bei einem Auftritt setzte sie nun auf eine weiße Marlene-Hose und pinken Tweed-Blazer.

Dass Königin Letizia von Spanien (50) ein Händchen für Mode besitzt, hat sie schon zahlreiche Male bewiesen. Vor allem in Sachen Frühlingsmode kann man sich bei der Ehefrau von König Felipe VI. (55) Inspiration holen, so etwa bei ihrem jüngsten Auftritt in Madrid. In der spanischen Hauptstadt besuchte die Königin am Donnerstag (20. April) eine militärische Abschlusszeremonie und war dabei zwischen khakifarbenen Militäruniformen der strahlende Hingucker.

Die 50-Jährige entschied sich für eine fließende Marlene-Hose in Weiß, kombiniert mit einem pinken Tweed-Blazer mit goldenen Knopfdetails - beides vom spanischen Modelabel Mirta. Dazu trug sie cremefarbene Slingback-Pumps von Martinelli sowie eine knallpinke Tasche von Pons Quintana, beides ebenfalls spanische Marken. Den frühlingshaften Look machte die Königin mit einem schlichten Goldring komplett.