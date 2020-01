Am 21. Februar geht "Let's Dance" in die nächste Runde. Jetzt stehen die nächsten drei Promis fest, die in der neuen Staffel das Tanzbein schwingen werden. Sowohl Sänger John Kelly (52), Trödelexperte Sükrü Pehlivan (47) als auch das niederländische Model Loiza Lamers (25) werden an dem beliebten RTL-Format teilnehmen, wie der Sender bestätigte.

John Kelly ist das fünfte Kind der erfolgreichen "Kelly Family". 2018 nahm er bereits am Sat.1-Format "Dancing on Ice" teil und bewies sein Rhythmusgefühl. Sükrü Pehlivan fungiert hingegen als Händler bei der RTL-Show "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". Loiza Lamers ist im Vergleich ein eher unbekanntes Gesicht: Sie gewann 2015 "Hollands Next Top Model" und arbeitet seitdem erfolgreich als Model.

Weitere Promi-Tänzer stehen fest

Neben diesen drei Promi-Tänzern stehen weitere neun Kandidaten fest. Darunter Komikerin Ilka Bessing (48) alias "Cindy aus Marzahn", Schauspieler Tijan Njie (28, "Alles was zählt"), die ehemalige Fußballspielerin Steffi Jones (47) und RTL-Sportexpertin Ulrike von der Groeben (62). Aber auch Sänger Luca Hänni (25, "She Got Me"), Wendler-Freundin Laura Müller (19), Circus-Tochter Lili Paul-Roncalli (21), "Ninja Warrior Germany"-Sieger Moritz Hans (23) und Comedian Martin Klempnow (46) sind mit von der Partie. Die Sendung startet am 21. Februar um 20:15 Uhr auf RTL.