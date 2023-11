Der letzte Song der legendären britischen Band The Beatles erscheint am Donnerstag

"Now and Then"

"Now and Then" Mithilfe von KI: Letzter Song der Beatles erscheint 53 Jahre nach ihrer Trennung

"Es ist der finale Song der Fab Four", sagt der Beatles-Sänger Paul McCartney. Sein verstorbener Bandkollege John Lennon hatte "Now and Then" bereits in den Siebzigerjahren geschrieben und unvollendet als Demo aufgenommen.

53 Jahre nach der Trennung der Beatles wird am Donnerstag um 15 Uhr ein "neuer" Song der legendären britischen Band veröffentlicht. Der noch von John Lennon stammende Song "Now and Then" war mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bearbeitet und ergänzt worden, wie die beiden letzten lebenden früheren Bandmitglieder Paul McCartney und Ringo Starr vor einer Woche mitgeteilt hatten. Beide zeigten sich sehr "bewegt". Die Beatles hatten im April 1970 ihre Trennung bekannt gegeben.

Paul McCartney: "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme"

"Es ist ziemlich emotional, und wir spielen alle mit", teilte Paul McCartney vergangene Woche mit. Ihr 2001 verstorbener Bandkollege George Harrison hatte schon Mitte der 1990er Jahre E- und akustische Gitarre dafür eingespielt. "Es ist eine echte Beatles-Aufnahme", stellte McCartney nun klar. Es sei der "finale" Song der "Fab Four".

John Lennon hatte "Now and Then" in den 70er Jahren in seiner New Yorker Wohnung aufgenommen. Nach seiner Ermordung im Dezember 1980 schenkte seine Witwe Yoko Ono den anderen früheren Bandmitgliedern die Demokassette mit Lennons Stimme und Klavierbegleitung. Sie bearbeiteten und ergänzten den Demotrack, doch reichte die Technik damals nicht, die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität zu extrahieren. Mit Hilfe von KI gelang dies aber nun.