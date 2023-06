von Amelie Graen Sänger Lewis Capaldi hat es aus den Pubs der schottischen Provinz zum international gefeierten Star geschafft – mit Tourette-Syndrom. Wie der 26-Jährige gegen eine Krankheit kämpft, für die es keine Heilung gibt. Und was ihm den Mut verleiht, weiterzumachen.

Lewis Capaldi hält sich mit beiden Händen am Mikrofon fest. Er singt. "I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have." Er blickt in die Menge, in rund 150.000 Gesichter. Seine Stimme versagt. "Somebody to hold!", ertönen tausende Stimmen. Sie werden immer lauter, tragen ihn durch den Song. Wann immer er nicht weiter weiß, nicht weiter kann, setzen sie ein und singen.