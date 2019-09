Er ist einer der bekanntesten Bad Boys der britischen Musikszene, doch im Herzen scheint Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher (46) ein Romantiker zu sein: Er soll sich mit seiner langjährigen Freundin Debbie Gwyther verlobt haben.

Umgeben von der malerischen Schönheit der Amalfi-Küste soll Gallagher seiner Liebsten Ende August die Frage aller Fragen gestellt haben, hat eine nicht näher genannte Quelle aus der Musikszene der britischen "The Sun" verraten. "Ihre Beziehung ist stärker, als sie es je war und es geht ihnen beiden gerade sehr gut", wird besagter Insider von dem Blatt zitiert.

Die dunklen Zeiten scheinen vorbei zu sein

Die Beziehung hat aber auch dunkle Zeiten durchlebt. Gallaghers oftmals exzessiver Alkoholkonsum und impulsiver Charakter haben in der Vergangenheit öfter zu gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt, unter anderem mit seinem Bruder Noel (52), zu dem er seit Jahren keinen Kontakt mehr pflegt. Dass es auf der Hochzeit eine Oasis-Reunion gibt, erscheint daher unwahrscheinlich.

Gallagher und Gwyther sind seit sechs Jahren ein Paar. Beide arbeiten in der Musikszene, er als Sänger, sie als Managerin.

Die zwei Seiten des Liam Gallagher

Für Gallagher wäre es bereits die dritte Ehe. Zuvor war er von 2008-2014 mit All-Saints-Sängerin Nicole Appleton (44) verheiratet, sie haben einen gemeinsamen Sohn, Gene (18). Mit seinen ehemaligen Partnerinnen Lisa Moorish und Liza Ghorbani hat er jeweils eine Tochter. Und mit seiner ersten Ex-Frau, Schauspielerin Patsy Kensit (51), einen weiteren Sohn, Lennon (19).

Wie die "Sun" berichtet, ist es Debbie Gwyther zu verdanken, dass Gallagher heute ein gutes Verhältnis zu all seinen Kindern pflegt.

Sie selbst sagte in der Doku "Liam Gallagher: As It Was" über ihre Beziehung zu dem Rockstar: "Die Öffentlichkeit kennt Liam nicht so, wie ich ihn kenne. Ja, er trinkt manchmal zu viel, er ist impulsiv und er flucht gerne. Aber trotz allem steckt in ihm ein weicher Kern." Er bezeichnete sie darin als "die Richtige".