Anderer Nachname, gleiche Bestimmung? Liam Neesons Sohn Micheál Richardson schreitet zielstrebig Richtung Hollywood.

Nein, wem der Name Micheál Richardson (27) nichts sagt, muss nicht umgehend sein komplettes Trivia-Wissen über Hollywood hinterfragen. Das liegt auch daran, dass besagter Richardson eigentlich einen wesentlich bekannteren Nachnamen trug, dies aber aus denkbar tragischen Gründen inzwischen nicht mehr tut. Es handelt sich dabei um den Sohn von Action-Star Liam Neeson (70) und Natasha Richardson, die 2009 mit nur 45 Jahren an den Folgen eines Skiunfalls verstorben war.

Micheál war erst 13, als er seine ebenfalls als Schauspielerin tätige Mutter verlor. 2018 nahm er ihren Nachnamen an - "nicht, weil er den Ruhm seines Vaters vermeiden wollte, der enorm ist. Sondern, um seine Mutter nahe bei sich zu tragen", wie seine Großmutter mütterlicherseits damals der "Daily Mail" verriet. Besagte Oma ist selbst eine wahre Legende in der Traumfabrik: Oscarpreisträgerin und zweifache Globe-Gewinnerin Vanessa Redgrave (86).

Der Tod seiner Mutter, das musste sich Richardson Jahre später selbst eingestehen, ließ ihn in die Drogen- und Alkoholsucht verfallen. Kaum dem Kindesalter entwachsen, im Jahr 2014, habe er bereits "den absoluten Tiefpunkt" erreicht, zitiert "Daily Mail". Mit der Hilfe seines Vaters und seines jüngeren Bruders Daniel sowie durch einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik habe er seine inneren Dämonen schließlich besiegen können.

Der Nachname seines Vaters mag sich zwar von seinem unterscheiden. Mehr denn je strebt Richardson nun aber dieselbe Profession wie sein berühmter alter Herr an. Bald könnte der Stern des 27-Jährigen endgültig aufgehen - in gewisser Weise tat er dies sogar schon: Im kommenden Mai wird der Film "On Our Way" in ausgewählte US-Kinos und kurz darauf On-Demand kommen, in dem Richardson die Hauptrolle Henry verkörpert. Für diese Darbietung wurde ihm bereits im Juli des vergangenen Jahres der Rising Star Award des Ischia Film Festivals in Italien verliehen.

Schon seit zehn Jahren im Filmbusiness

Neu im Filmgeschäft ist Richardson aber bei Weitem nicht. Noch als Micheál Neeson feierte er im Klamauk-Streifen "Anchorman - Die Legende kehrt zurück" sein Debüt. Fünf Jahre später hatte er im Musikdrama "Vox Lux" mit Natalie Portman (41) eine kleine Rolle inne. Nicht von der Hand zu weisende Starthilfe folgte in den Jahren 2019 und 2020, als Richardson in den beiden Streifen "Hard Powder" und "Auf die Liebe" mitwirkte. Hauptdarsteller in beiden Werken: ein gewisser Liam Neeson.

Der anstehende "On Our Way" handelt von einem strauchelnden Filmemacher (Richardson), der Probleme damit hat, sein neuestes Skript fertigzustellen. Auf väterlichen Rat am Set musste der Nachwuchsschauspieler dabei verzichten, nicht aber auf familiären: Großmutter Vanessa Redgrave ist in einer Nebenrolle zu sehen.

Der Leinwand wird Micheál Richardson vorerst jedenfalls treu bleiben. Zwei weitere Projekte mit ihm befinden sich schon in der Pipeline. Das erste davon, ein Drama namens "Somewhere Quiet" und abermals mit Richardson in der Hauptrolle, befindet sich derzeit in der Postproduktion. Der für 2024 vorgesehene Film "Blood Pressure" erinnert derweil zumindest dank des Titels an die brachialen Action-Streifen seines Vaters.