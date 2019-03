Lil' Kim (44, "The Notorious Kim") hat auf ihrem Instagram-Account angekündigt, dass sie im Mai dieses Jahres ein neues Album veröffentlicht. Nachdem sich die Rapperin vor einem Monat mit der Single "Go Awff" zurückmeldete, steht nun also fest, wann sich ihre Fans auf noch mehr Musik von ihr freuen können.

Auf diesen Moment mussten sie lange warten. 2005 hatte Lil' Kim ihr bis dato letztes Album "The Naked Truth" auf den Markt gebracht. Bevor das neue Album am 17. Mai erhältlich sein wird, wird die Musikerin einen weiteren Vorgeschmack liefern - mit einem Video zu "Go Awff", das am Freitag, 29. März, Premiere feiern wird.

1996 erschien Lil' Kims Debütalbum "Hard Core". Entdeckt hatte sie ihr Mentor und späterer Liebhaber Notorious B.I.G.. Ihren Durchbruch schaffte sie in Europa mit dem Phil-Collins-Cover "In The Air Tonight". Mit Mya (39), Pink (39) und Christina Aguilera (38) landete sie 2001 mit einer Coverversion von "Lady Marmalade" einen Nummer-eins-Hit.