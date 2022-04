Ende des Jahres geht Lil Nas X auf seine erste große Tour. Der Rapper plant auch zwei Auftritte in Deutschland ein.

Lil Nas X (23) wird in diesem Jahr auf seine erste große Tournee gehen. Für die "Long Live Montero"-Tour sind derzeit 21 Shows in Nordamerika und Europa geplant, wie Lil Nas X unter anderem bei Instagram mitgeteilt hat. Auch in Deutschland wird der junge Rapper auftreten.

Shows in Berlin und Hamburg

Das erste Konzert der Tour steigt in Detroit am 6. September. Nach weiteren Auftritten in den USA geht es im November nach Europa. Zunächst tritt Lil Nas X am 8. November in Amsterdam auf, danach folgen Konzerte in Berlin und Hamburg am 9. und 10. November. Daraufhin geht es weiter nach London, Paris und Brüssel. Die aktuell letzte Show ist für den 17. November in Barcelona vorgesehen.

Noch ist unklar, ob Lil Nas X nur Songs von seinem Debütalbum "Montero" spielen wird, oder womöglich auch neue Stücke. Im März hatte er bei Twitter erklärt, dass er kurz vor der Fertigstellung seiner zweiten Platte stehe.

Ein kurzer Ankündigungstrailer, der unter anderem bei YouTube veröffentlicht wurde, verspricht schon jetzt ein buntes, energiegeladenes Tour-Spektakel. Der Vorverkauf für die Termine in Europa startet am 6. Mai um 10:00 Uhr.