US-Rapper Lil Nas X (20) hat etwas Großes zu feiern: Sein Hit "Old Town Road" ist nun der Song, der in der Geschichte der "Billboard Hot 100"-Charts am längsten an der Spitze steht. Seit 17 Wochen hält er sich auf der Nummer eins der US-Charts - und damit eine Woche länger als die bisherigen Rekordhalter "Despacito" von Luis Fonsi (41) und Daddy Yankee (42) featuring Justin Bieber (25) und "One Sweet Day" von Mariah Carey (49) und der Gruppe Boyz II Men.

Lil Nas X teilte die Nachricht auf Twitter, wo er sich sichtlich freute. Später zeigte der Musiker auf Instagram Fotos und beschrieb damit, wie "Old Town Road" entstanden ist und wie viel Arbeit er in seinen Hit gesteckt hat: "Dieses Lied hat mein Leben und die Art und Weise, wie ich die Welt um mich herum sehe, in weniger als einem Jahr verändert", erklärte er und fügte hinzu: "Es ist nur der Anfang!" Zum neuen Rekord haben ihm via Twitter inzwischen auch Justin Bieber und Mariah Carey gratuliert. Billy Ray Cyrus (57), mit dem Lil Nas X den erfolgreichen Remix des Songs veröffentlichte, schrieb: "17 ist meine neue Lieblingszahl." Sein Ziel sei es immer gewesen, Musik zu machen, die das Leben der Menschen weltweit berührt, so der Country-Star.