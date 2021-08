In Actionthriller mit Gerard Butler

Große Ehre und Chance für Lilly Krug! Die Tochter von Veronica Ferres dreht einen Actionthriller mit Hollywood-Star Gerard Butler.

Jungschauspielerin Lilly Krug (20) hat einen echten Coup gelandet. Sie dreht an der Seite des schottischen Hollywood-Stars Gerard Butler (51, "Die nackte Wahrheit") den Actionthriller "The Plane". Wie unter anderem die US-Branchenseite "Variety" weiter meldet, sind außerdem Joey Slotnick, Remi Adeleke, Haleigh Hekking und Oliver Trevena mit von der Partie. Sie gesellen sich zu den bereits bekannt gegebenen Mike Colter, Daniella Pineda, Kelly Gale und Yoson An.

"Ich bin so stolz auf dich"

Lilly Krug, die Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres (56, "Die Frau vom Checkpoint Charlie"), zeigt sich auf Instagram extrem glücklich: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das passiert!! Ich fühle mich so geehrt, mit so vielen Talenten zusammenzuarbeiten und diese Geschichte zu erzählen. Alle waren einfach wunderbar, und ich freue mich darauf, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen", schreibt sie auf Englisch.

Und auch ihre Mutter hat bereits auf Instagram reagiert: "Ich bin so stolz auf dich", schreibt sie zu einem Screenshot der Meldung im US-Magazin "The Hollywood Reporter".

Darum geht's in "The Plane"

Gerard Butler spielt in dem Film den Flugzeugpiloten Brodie Torrance, der nach einer heldenhaften Landung seines sturmgeschädigten Flugzeugs in feindlichem Gebiet von militanten Piraten bedroht wird, die das Flugzeug und seine Passagiere als Geiseln nehmen wollen.

Während die Behörden und Medien weltweit nach dem verschwundenen Flugzeug suchen, muss Brodie sich der Situation stellen und seine Passagiere so lange in Sicherheit bringen, bis Hilfe eintrifft.

Nicht der erste internationale Film

Erst im Juni war bekannt geworden, dass Lilly Krug in einem weiteren Actionthriller die weibliche Hauptrolle spielen wird. In "Shattered" werden neben ihr außerdem John Malkovich (67, "Being John Malkovich"), Frank Grillo (56) und Cameron Monaghan (27) zu sehen sein.

Ende 2019 drehte sie zudem an der Seite des zweifach Oscar-Nominierten Michael Shannon (47, "Zeiten des Aufruhrs") im US-Bundesstaat Louisiana das Drama "Swing". Auch hier spielte Lilly Krug eine der beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen.