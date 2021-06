Lilly Krug, Schauspielerin und Tochter von Veronica Ferres, wird in im Action-Thriller "Shattered" die weibliche Hauptrolle spielen.

Lilly Krug (20), Tochter von Veronica Ferres (56), spielt in einem neuen Action-Thriller die weibliche Hauptrolle. In "Shattered" werden neben ihr außerdem Cameron Monaghan (27), John Malkovich (67) und Frank Grillo (56) zu sehen sein.

Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, wie "Variety" berichtet. Der Film soll noch im Herbst dieses Jahres fertiggestellt werden. Regie führte Luis Prieto (50), das Drehbuch hat David Loughery geschrieben. Der Film wird produziert von Claudia Bluemhuber, Veronica Ferres und John Malkovich. Auf ihrem Instagram-Kanal kündigte Krug den Film ebenfalls an.

Mörderische Romanze

Monaghan spielt in "Shattered" den wohlhabenden und geschiedenen Chris Decker, der physisch und emotional von der Außenwelt abgetrennt, in einem Hightech-Haus lebt. Sein Leben ändert sich, als die mysteriöse Sky (Krug) bei ihm einzieht. Chris wird zu einem Gefangenen in seinem eigenen Haus, der einem Mörder ausgeliefert ist. Malkovich übernimmt in dem Film die Rolle des unheimlichen Vermieters, dessen Neugier ihn übermannt, während Grillo den gewalttätigen, manipulativen Stiefvater von Sky spielt.