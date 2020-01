Die Schauspielkarriere von Lilly Krug (18) nimmt weiter Fahrt auf. Die Tochter von Veronica Ferres (54) hat nach Informationen der Nachrichtenagentur spot on news ihren zweiten Hollywood-Film abgedreht. In dem neuen Psycho-Thriller "Every Breath You Take" ist sie an der Seite von Oscar-Preisträger Casey Affleck (44, "Manchester by the Sea") zu sehen.

Das ist über "Every Breath You Take" bekannt

In dem Film kommt ein Psychiater (Affleck) selbst in größte Nöte, als eine seiner Patientinnen Selbstmord begeht. Als er den Bruder der Lebensmüden nach Hause einlädt und dieser dort seiner Frau und Tochter begegnet, kommt es zum Drama...

Regie führt Vaughn Stein, der unter anderem an "Sherlock Holmes" (2009) und "World War Z" (2013) mitgearbeitet hat. Lilly Krugs Mutter Veronica Ferres spielt in dem Streifen eine der Hauptrollen. Auf das Engagement ihrer Tochter habe dies keinen Einfluss gehabt, heißt es. Weitere Rollen haben Sam Claflin (33, "Ein ganzes halbes Jahr") und Michelle Monaghan (43, "Mission: Impossible - Fallout") übernommen.

Gedreht wurde im kanadischen Vancouver. Der Part von Lilly Krug, ihre Figur heißt ebenfalls "Lilly", ist bereits im Kasten und die junge Schauspielerin zurück in München. Zum Abschluss hatte Stiefpapa Carsten Maschmeyer (60) sie noch überraschend am Set in Kanada besucht. Der Investor bei der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" war von der Zukunftsmesse CES in Las Vegas angereist.

Großes Lob für Lilly Krug

"Lilly Krug bringt eine großartige Mischung aus Energie und positiver Intelligenz in die Produktion von 'Every Breath You Take'", lobt US-Produzent Richard B. Lewis (66) die junge Schauspielerin. Er brachte etwa den Kultfilm "Robin Hood - König der Diebe" (1991) mit Kevin Costner (64) in die Kinos.

Weiter sagt er über die 18-Jährige: "Lilly strahlt natürliche Schönheit aus, ihre schauspielerische Leistung wirkt echt und authentisch. Dadurch hilft sie auch anderen Schauspielern, ihre Stärken noch besser zur Geltung zu bringen."

Für Lilly Krug ist "Every Breath You Take" die zweite Hollywood-Produktion ihrer noch jungen Karriere. Im Drama "Swing" stand sie mit dem zweifach Oscar-Nominierten Michael Shannon (45, "Nocturnal Animals") vor der Kamera. Darin spielte Krug eine der beiden weiblichen Hauptrollen. Weitere Anfragen aus Hollywood sollen bereits auf ihrem Tisch liegen.