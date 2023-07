von Laura Stunz "Pa La La La Polly" – schon bald könnte dieser Sound zum Welthit werden. Denn die Mattel-Spielzeugpuppe Polly Pocket bekommt wie Barbie ihren eigenen Film. Die Hauptrolle soll Hollywood-Star Lily Collins übernehmen.

Der "Barbie"-Hype hat seinen Hochpunkt erreicht. Gefühlt die ganze Welt strahlt in Pink – ein Zustand, den der Spielzeughersteller Mattel offensichtlich langfristig beibehalten möchte. Also schickt er eine zweite Puppe ins Kino: Die wohl kleinste Spielpuppe der Welt – die Polly Pocket – soll wie ihre große Schwester Barbie ihre erste Realverfilmung bekommen.

Lily Collins als Polly Pocket?

Die Hauptrolle übernimmt "Emily in Paris"-Darstellerin Lily Collins, die ihr Puppen-Potenzial bereits 2012 als Schneewittchen in "Spieglein, Spieglein" unter Beweis stellen konnte. Sie ist zudem Co-Produzentin. Regie und Drehbuch führt "Girls"-Schöpferin Lena Dunham, die – wie auch "Barbie"-Macherin Greta Gerwig – für ihre feministisch angehauchten Produktionen bekannt ist, die den Zeitgeist treffen und gesellschaftliche Normen in Frage stellen.

Die neue Produktion wurde von "Barbie"-Produzentin Robbie Brenner bereits bestätigt. Wie sie dem Branchendienst "Variety" berichtet, gebe es bereits ein "großartiges" Drehbuch. Collins und Dunham seien "zwei ihrer Lieblingsfrauen überhaupt". Sie schwärmt: "Es war eine unglaubliche Zusammenarbeit. Lena ist so kollaborativ, krempelt die Ärmel hoch und mag es wirklich, in Notizen herumzuwühlen und zuzuhören. Sie ist unglaublich. Lily ist so klug (...) und so produktiv." Zur Handlung verrät Brenner nicht viel. Was man weiß ist, dass es eine "Familienkomödie" werden soll, in der eine Puppe und ein Mädchen Freundschaft schließen.

"Mattel Kino Universum": 13 weitere Projekte in Planung

Polly Pocket ist übrigens nicht das einzige Mattel-Spielzeug, das neben Barbie ins Kino kommen soll. 13 weitere Projekte, darunter "Barney und seine Freunde", die "American Girl"-Puppe sowie "Thomas, die kleine Lokomotive und seine Freunde" sollen bereits in der Entwicklung sein, um das Spielzeuguniversum wortwörtlich zum Leben zu erwecken.

1983 wurde die Polly Pocket von dem britischen Designer Chris Wiggs für seine Tochter entworfen. Ihre damals kleine Größe von knapp einem Zentimeter gab ihr ihren Namen: Sie passt in jede (Hosen-)Tasche. © IMAGO / UPI Photo

Die Idee stammt von einem neuen CEO des Konzerns. Dieser habe die Vision gehabt, die Traditionsspielzeugfirma in eine "IP-gesteuerte Produktionsmaschine" zu verwandeln. Wie das gelingen soll? Indem ein "Mattel Kino Universum" erschaffen wird. Mit "Barbie" hat das Unternehmen die Weichen dafür gelegt. Bislang hat der Film mehr als 475 Millionen US-Dollar eingenommen – und damit schon jetzt zahlreiche Rekorde gebrochen.

