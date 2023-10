© imago images/Mary Evans / Copyright (c) 2013 Everett Collection/Shutterstock. No use without permission.

Überraschender Gastauftritt: Linda Blair hat ein geheim gehaltenes Cameo in "Der Exorzist - Bekenntnis". So kam es dazu.

Genau 50 Jahre nach ihrem Durchbruch in dem bahnbrechenden Horrorfilm "Der Exorzist": Linda Blair (64) kehrt im späten Sequel "Der Exorzist - Bekenntnis" (jetzt im Kino) in ihre Rolle als ehemals besessene Regan MacNeil zurück. Allerdings nur in einem kurzen Cameoauftritt. Und der war so geheim, dass nicht einmal die Crew davon wusste, wie Regisseur David Gordon Green (48) jetzt dem US-Magazin "People" verriet.

Auf den Dokumenten zum Drehtag hatte Linda Blair den Codenamen Bartholomew erhalten. "Niemand hatte eine Ahnung, was passieren würde", sagte David Gordon Green zu "People".

2021 hatte Linda Blair noch über soziale Medien verkündet, dass sie nicht in dem neuen "Exorzist" zu sehen sein werde. Ob sie damals noch nichts von ihrem Gastauftritt wusste oder ob es sich damals schon um ein Täuschungsmanöver gehandelt hat, ist nicht bekannt.

So überzeugte der Regisseur Linda Blair von ihrem Cameo

David Gordon Green holte Linda Blair zunächst als Beraterin ans Set von "Der Exorzist - Bekenntnis". Sie sollte dabei helfen, sicherzustellen, dass die Kinderdarsteller in dem Sequel optimal betreut werden. Schließlich war sie selbst erst 14 Jahre alt, als sie in "Der Exorzist" die vom Dämon Pazuzu besessene Regan spielte.

"Wir hatten viele Gespräche über die Anwesenheit eines Kinderpsychologen am Set und darüber, was während der Produktion und nach der Produktion zu tun ist", berichtet Green über die Zusammenarbeit mit Linda Blair. So haben sich die beiden von einem "ethischen, kreativen Standpunkt" aus kennengelernt.

Das steckt hinter "Der Exorzist - Bekenntnis"

Im überraschenden Miniauftritt trifft Linda Blair auf Ellen Burstyn (90). Sie spielte in "Der Exorzist" ihre Mutter Chris. In dieser Rolle ist sie auch in der späten Fortsetzung zu sehen. Wie sich in der gemeinsamen Szene herausstellt, haben Mutter und Tochter ein angespanntes Verhältnis. Sie haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.

Im Mittelpunkt von "Exorzismus - Bekenntnis" steht der alleinerziehende Vater Victor, gespielt von Leslie Odom Jr. (42). Seine Tochter und deren beste Freundin verhalten sich seltsam, nachdem sie im Wald verschwunden waren. In seiner Verzweiflung wendet sich Victor an Chris MacNeil. Die ehemalige Schauspielerin ist nach der Besessenheit ihrer Tochter vor 50 Jahren zu einer Expertin für Exorzismen geworden.

Der nächste Horrorklassiker

Mit "Der Exorzist - Bekenntnis" erweckt David Gordon Green den nächsten Horrorklassiker zu neuem Leben. Bereits 2018 drehte er eine Fortsetzung zu "Halloween", damals zum 40. Jubiläum des Slashers mit Jamie Lee Curtis (64). 2021 und 2022 folgten zwei "Halloween"-Sequels.

Wie bei "Halloween" schließt Green auch bei "Der Exorzist" an das Original an. Die teils künstlerisch fragwürdigen Fortsetzungen beider Reihen ignoriert er. Wie bei "Halloween" ist auch beim "Exorzist" eine Trilogie geplant. Ob und wie weit Linda Blair und Ellen Burstyn in den folgenden Teilen mitwirken, ist noch nicht bekannt.

Linda Blair: Dritter Auftritt als Regan

Auch wenn es nicht ihr erster Film war, markierte "Der Exorzist" 1973 doch Linda Blairs Durchbruch. Das ehemalige Kindermodel wurde mit dem ersten großen Horror-Blockbuster der Filmgeschichte über Nacht zum Star, erhielt für die Rolle eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Vier Jahre später schlüpfte Linda Blair erneut in die Rolle der Regan. In "Exorzist II - Der Ketzer" fährt wieder der Dämon Pazuzu in ihren Körper. Die Fortsetzung floppte sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen. In den weiteren Nachfolgern, die Green nun ignoriert, fehlte sie.

1977 wurde die damals 18-jährige Blair wegen Drogenbesitzes verhaftet. Nach einem Sabbatjahr 1978, in dem sie bei Reitturnieren an den Start ging, kehrte Linda Blair zum Film zurück. Ihr wurden vor allem Horrorfilme angeboten, an den Erfolg von "Der Exorzist" konnte sie aber nie anknüpfen.

In der Komödie "Von allen Geistern besessen!" parodierte sie an der Seite von "Nackte Kanone"-Star Leslie Nielsen (1926-2010) 1990 ihr "Exorzist"-Image. In "Scream" hatte sie 1996 einen Kurzauftritt als Reporterin. Von 2000 bis 2006 moderierte Linda Blair die TV-Show "Scariest Places on Earth" über angeblich von übernatürlichen Ereignissen heimgesuchte Orte.