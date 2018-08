Linda Marlen Runge (32) war seit 2013 als Anni in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Erst kürzlich verkündete die Schauspielerin ihren Ausstieg. Sie wolle sich mehr auf ihre Band Lejana konzentrieren. Am vergangenen Freitag war es dann so weit: Runge und ihre Band veröffentlichten ihr zweites Album "XII Bestias". Dass, besonders in Deutschland, die Band aufgrund ihres Engagements in der Serie aber durchaus kritisch betrachtet werden könnte, darüber ist sich Runge im Klaren, wie sie der Nachrichtenagentur spot on news verriet. Für diejenigen, die deshalb ihrer Musik keine Chance geben, für die hat die 32-Jährige aber eine deutliche Botschaft.

"Ich sage es mal so: Wer als Musikliebhaber unser Album hört, es mag, dann spitzkriegt, dass ich 'die Olle von GZSZ' bin und es deshalb nicht mehr gut findet, der soll es bitte wieder im Laden abgeben und sein Geld zurückholen, denn derjenige hat dann was nicht kapiert", erklärt Runge.

Wen sie mit ihrer Musik ansprechen will, davon hat Runge ebenfalls ein klares Bild: "Die Leute die Ahnung von Musik haben und damit meine ich jetzt nicht das, was in den Charts hoch und runter gedudelt wird, ich rede von selber gemachter Musik von Leuten, die ihr Handwerk beherrschen und nicht 17 Songschreiber und 'Computerinstrumente' benötigen, die werden sich, glaube ich, einfach freuen, dass mal wieder jemand so etwas macht", so die 32-Jährige weiter.

Linda Marlen Runge gründete die Band Lejana gemeinsam mit dem mexikanischen Musiker Eder Perales im Jahr 2008. Ihr Debütalbum "Lejana" erschien aber erst 2014. Am 10. August 2018 erschien ihr zweites Album "XII Bestias". Bis zum Spätsommer 2018 wird Runge noch bei "GZSZ" zu sehen sein.