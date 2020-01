Am 29. März heißt es für die Fans der "Lindenstraße" Abschied nehmen. Um 18:50 Uhr flimmert die letzte Folge der Kultserie mit der Nummer 1.785 über die TV-Bildschirme. Zum Ende hin gibt es das eine oder andere Wiedersehen mit einigen Ehemaligen - so auch mit Moritz Zielke (46), der am kommenden Sonntag nach seinem Aus im Jahr 2017 in die Rolle des Momo zurückkehren wird. Ein emotionaler Moment für den Schauspieler.

"Ein großes Stück Zuhause"

"Es war großartig, wieder in der Lindenstraße zu drehen. Und nach weit über einem halben Leben als Momo hat sich mein ganzer Körper sofort an Bewegungen, Geräusche, Abläufe erinnert - an all die Freunde und die Kollegen am Set sowieso. Schon am zweiten Drehtag war fast wieder alles wie immer", so Zielke. "Mit dem AUS der Serie werden einige von uns ein großes Stück Zuhause loslassen müssen", erklärt der Schauspieler weiter.

Die beiden Folgen, in denen Zielke zum letzten Mal zu sehen sein wird, werden am kommenden Sonntag, den 2. Februar ("Die Macht der Väter"), und am 9. Februar ("Mein Kind") im Ersten ausgestrahlt. Zielke war von Folge 346 bis 1.639 Teil der Serie. Im November 2018 wurde bekannt gegeben, dass die "Lindenstraße" nach mehr als drei Jahrzehnten eingestellt wird.

Neben Zielke kehrten zuletzt Philipp Sonntag (78) alias Querdenker "Adi", Valentin Schreyer (41) alias Ben Hofer und Christoph Wortberg (56) alias Frank Dressler in die Serie zurück. Außerdem wird Entertainer Willi Herren (44) noch einmal als Fiesling Olli Klatt zu sehen sein. Ein besonderer Leckerbissen wird dann am 1. März ausgestrahlt: Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, 79) bekommt Besuch von ihren verstorbenen Lieben aus dem Jenseits. So gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Ehemann Hans Beimer (Joachim H. Luger, 76), Sohn Benny (Christian Kahrmann, 47) und Ehemann Nummer zwei Erich Schiller (Bill Mockridge, 72) - sie alle starben den Serientod.