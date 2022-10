Lindsay Lohan mit Chord Overstreet in "Falling for Christmas".

In wenigen Wochen meldet sich Lindsay Lohan mit einer romantischen Weihnachtskomödie zurück. Netflix hat den ersten Trailer veröffentlicht.

In Sachen Film wurde es in den vergangenen Jahren recht ruhig um Lindsay Lohan (36). Bald meldet sich die US-Schauspielerin aber mit einer neuen Komödie zurück. Netflix zeigt ab dem 10. November den romantischen Weihnachtsfilm "Falling for Christmas" mit Lohan in der Hauptrolle. Am 7. Oktober hat der Streamingdienst einen ersten Trailer veröffentlicht.

Feel-Good-Film für die Feiertage?

Der Clip macht ziemlich eindeutig klar, wo die Reise hingeht. "Falling for Christmas" bietet offensichtlich Unterhaltung fürs Herz und die Lachmuskeln von Fans romantischer Komödien. Auch eine kurze Zusammenfassung der Handlung des Films lässt bereits vermuten, worauf das Ganze schlussendlich wohl hinauslaufen wird.

Die verwöhnte Hotelerbin Sierra (Lohan) hat sich gerade frisch verlobt. Doch das Glück soll nicht lange halten, denn nach einem recht kuriosen Unfall verliert sie ihr Gedächtnis. Mitten in der Vorweihnachtszeit findet sie sich in der Obhut von Jake wieder, gespielt von Chord Overstreet (33). Der attraktive Pensionsbesitzer und dessen altkluge Tochter (Olivia Perez) scheinen Sierra schnell ans Herz zu wachsen.

Die nächste Romanze ist schon in der Mache

Ebenfalls für Netflix dreht Lohan zudem eine weitere Rom-Com, wie der Streamingdienst Anfang September bestätigt hat. Die Schauspielerin übernimmt auch in "Irish Wish" die Hauptrolle. Wer daneben zu sehen sein wird und wann das Ganze erscheint, ist derzeit nicht bekannt. Wie bei "Falling for Christmas" führt Janeen Damian (61) Regie.