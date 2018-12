"Ich habe in meiner Vergangenheit so viel durchgemacht", beginnt Schauspielerin Lindsay Lohan (32, "Girls Club - Vorsicht bissig!") den 30-sekündigen Trailer zu ihrer neuen Reality-Show. Ab dem 8. Januar 2019 wird die Serie "Lindsay Lohan's Beach Club" auf MTV zu sehen. Doch was erwartet den Zuschauer?

Ihr neues Leben

Nachdem Lohan den Clip mit ihrer schwierigen Vergangenheit eröffnet, fährt sie mit einer Art Werbung für ihren neu eröffneten Beach Club auf Mykonos fort. Die 32-Jährige erklärt: "Die Leute haben mir immer Schwierigkeiten gemacht, weil ich in Clubs gegangen bin. Also, dachte ich, warum eröffne ich nicht einfach meinen eigenen?"

Slow-Motion-Bilder von tanzenden Menschen wechseln sich mit Landschaftsaufnahmen der griechischen Insel ab. Doch dominant zu sehen ist die Schauspielerin selbst: Mal schaut sie lasziv in die Kamera, mal steigt sie in einem weißen Strandkleid aus einem Boot aus. Auch Bilder der neuen Party-Location sind im Video zu erkennen.

Lohans klare Ansage: "Wenn du für mich arbeiten willst, musst du der Allerbeste sein." Sie stellt klar, dass sie ein "Imperium" erschaffen möchte. Frech fragt sie zudem in die Kamera: "Habt ihr mich vermisst?" Fans können sich also auf Einblicke in ihr neues Leben freuen.