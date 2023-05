König Charles III. und Lionel Richie kennen sich seit Jahren. Der Sänger ist Botschafter seiner Stiftung "The Prince's Trust".

Wie tickt König Charles III. privat? Darüber plaudert jetzt Sänger Lionel Richie. Er beschreibt den Monarchen als sehr humorvoll.

Lionel Richie (73) hat nach seiner Teilnahme am Krönungswochenende über König Charles III. (74) gesprochen. Dabei verriet er einige private Dinge über den britischen Monarchen. "Er ist ein heimlicher Komiker", verriet der Sänger in einem Interview mit "Extra TV".

"Er hat diesen erstaunlichen Sinn für Humor"

"Ich kenne den König schon ziemlich lange. Er hat diesen erstaunlichen Sinn für Humor, von dem niemand weiß." Den habe er auch bei dem gemeinsamen Clip für die US-amerikanische Castingshow "American Idol" bewiesen. Der Sänger erklärte, er habe den König am Tag nach der Krönung gefragt, ob er in der Sendung sein wolle, und Charles habe überraschend "Ja" gesagt. "Damit hat er seine Komfortzone verlassen." Das sei Richies Höhepunkt des Krönungswochenendes gewesen. "Und das zweite Highlight war, dass er fragte: 'Ist es in Ordnung, wenn ich die Königin mitbringe?'"

So entstand der witzige Einspieler, bei dem Lionel Richie und Katy Perry (38) mit dem Königspaar auf Schloss Windsor plaudern. Darin fragt Charles, wie lange die Stars noch den Raum benötigten und lud sie zur Party "gleich nebenan" ein. Richie und Perry sitzen in der Jury von "American Idol" und traten beide beim Krönungskonzert auf. Zudem durften sie am Krönungs-Gottesdienst teilnehmen.

"Ein erstaunliches Paar"

Zu Charles und Königin Camilla (75) hat der Sänger auch eine klare Meinung: "Sie sind ein erstaunliches Paar. Darüber hinaus bringen sie mit dem Prince's Trust so viel Gutes in die Welt." Lionel Richie wurde 2019 zum ersten globalen Botschafter der Stiftung ernannt.