Lisa-Marie Koroll spielt in "Wolfswinkel" Eileen Dreetz.

Das macht die Schauspielerin gerne in Berlin

Lisa-Marie Koroll ist in "Wolfswinkel" zu sehen. Dafür hat sie sich einen Berliner Dialekt antrainiert hat. Das sind ihre Hauptstadt-Tipps.

Lisa-Marie Koroll (25) ist am 29. März im vom WDR produzierten Fernsehfilm "Wolfswinkel" im Ersten (20:15 Uhr) zu sehen. Darin spielt sie eine junge Erwachsene, die sich von einer rechten Influencerin (Claudia Eisinger, 38) radikalisieren lässt.

Für ihre Rolle hat sich der "Bibi & Tina"-Star einen Berliner Dialekt zugelegt. Dort wohnt die Schauspielerin schon seit vielen Jahren. Ihre liebste Beschäftigung in der deutschen Hauptstadt verriet Koroll im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Kino Hackesche Höfe und frühstücken im TwoTrick Pony mit anschließendem Spaziergang über den wunderschönen Friedhof nebenan." An Berlin schätze die 25-Jährige die Möglichkeit, jeden Tag etwas anderes zu machen.

Dort fühlen sich Künstler wohl

"Es wird nie langweilig", sagt sie. Jeder Stadtteil sei anders. Das mache Berlin so aufregend. "Außerdem ist es natürlich eine sehr künstlerische Stadt, mit viel Geschichte, die man einfach spüren kann", fügt sie hinzu.

In "Wolfswinkel" kann die Schauspielerin ihren Berliner Dialekt präsentieren, für den sie vor dem Dreh trainiert hat. "Es war ungewohnt", sagt sie. Für den Schauspielberuf lerne man erstmal einwandfreies Hochdeutsch. "Das abzulegen und einen für mich neuen Dialekt zu lernen, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung." Diese habe ihr gezeigt, dass sie zukünftig gerne noch andere Dialekte lernen möchte.

Auf ihre Rolle hat sie sich aber "im Großen und Ganzen wie auf jede andere Rolle auch vorbereitet". Für "Wolfswinkel" sei es besonders darum gegangen zu verstehen, woher dieser radikale Wandel und die Motivation stammen. Kein Charakter sei schwarz-weiß. "Letztendlich ist es immer auch ein kleines Sozialexperiment", sagt sie.