"Avatar: The Way of Water" hat einen neuen Spitzenplatz erreicht.

"Avatar 2" hat "Star Wars: Das Erwachen der Macht" überholt. Das Sci-Fi-Epos steht nun auf Platz vier der erfolgreichsten Filme.

"Avatar: The Way of Water" ist weiter auf Erfolgskurs: Wie "Variety" berichtet, hat es das Werk von James Cameron (68) nun auf Platz vier der kommerziell erfolgreichsten Filme geschafft. "Avatar 2" hat bisher 2,075 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Damit hat das Epos den Sci-Fi-Kollegen "Star Wars: Das Erwachen der Macht" überholt, der nach seinem Kinostart im Dezember 2015 mit 2,064 Milliarden US-Dollar das Rennen beendete.

Mit dem neuen Meilenstein kann Cameron nun seinen Namen hinter drei der vier erfolgreichsten Filme der Geschichte schreiben. "Avatar" (2,92 Milliarden) führt die Liste weiterhin an, während "Titanic" (2,2 Milliarden) auf dem dritten Platz liegt. "Avengers: Endgame" liegt auf dem zweiten Platz. Um den Film zu verdrängen, müsste "Avatar 2" die Marke von 2,79 Milliarden US-Dollar überspringen.

Fortsetzungen geplant

Die epische Sci-Fi-Saga soll laut ihrem Schöpfer noch mindestens drei Fortsetzungen bekommen. Dieser Plan erscheint mit den anhaltend starken Ticketverkäufen deutlich realistischer. Es ist nicht bekannt, wie viele "Avatar: The Way of Water" genau gekostet hat. In einem Interview mit "GQ" sagte Cameron dazu nur, die Produktion sei "wirklich verdammt teuer" gewesen.

Der noch namenlose dritte Teil ist bereits abgedreht, er entstand parallel zu "Avatar: The Way of Water" und soll am 18. Dezember 2024 in die Kinos kommen.