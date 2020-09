US-Star Liv Tyler verlässt den Cast der US-Serie "9-1-1: Lone Star". Die Wahl-Londonerin hat Bedenken wegen des Pendelns in Corona-Zeiten.

US-Schauspielerin Liv Tyler (43, "Der Herr der Ringe") wird in der zweiten Staffel der US-Serie "9-1-1: Lone Star" (seit 2020) nicht zurückkehren. Die Wahl-Londonerin möchte in Corona-Zeiten nicht zwischen dem Drehort in den USA und ihrem Wohnort pendeln. Das meldet "Deadline".

In der ersten Staffel spielte sie neben US-Schauspieler Rob Lowe (56) als Captain Owen Strand die weibliche Hauptrolle Captain Michelle Blake. Wie zuvor schon im Fall von US-Schauspielerin Connie Britton (53), wird auch Tylers Rolle laut des Filmmagazins nach ihrem Ausstieg nicht neu besetzt.

Liv Tyler lebt mit David Gardner und den beiden gemeinsamen Kindern sowie einem Sohn aus ihrer ersten Ehe in London.